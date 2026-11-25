L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Pistoia e l’Ordine dei Farmacisti di Pistoia hanno organizzato presso gli spazi del Nursery Campus, il giuramento e la premiazione per le migliori tesi per i neo-iscritti ai due ordini e i riconoscimenti per chi ha raggiunto nel 2026 i 50 anni di attività professionale.

LA PREMIAZIONE Per quanto riguarda la cerimonia delle premiazioni, avvenuta dopo il giuramento di farmacisti e medici neoiscritti, quattro delle migliori tesi premiate - su sei - sono al femminile: per l’Ordine dei Medici sono state quelle del Dott. Matteo Urati, della Dott.Ssa Martina Zurli, del Dott. Lorenzo Innocenti per la tesi odontoiatrica e della Dott.ssa Greta Venturi che ha ricevuto il Premio Piperno conferito dalla LILT Pistoia, dedicato alla memoria del dott. Giancarlo Piperno, radiologo e oncologo per decenni figura di riferimento per la sanità pistoiese. Per l’Ordine dei Farmacisti i premi sono andati - ex aequo - alle Dottoresse Lucrezia Galassi e Noemi Mulas.

La mattinata si è aperta con i saluti della Dott.ssa Paola David, Presidente dell’OMCeO Pistoia, del Dott. Stefano Briganti, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) dell’OMCeO Pistoia, del Dott. Andrea Giacomelli, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Pistoia, del Dott. Giuseppe Seghieri, Presidente dell’Accademia Medica, e della Dott.ssa Giulietta Priami, Presidente della LILT Pistoia ODV. Presenti per i saluti istituzionali anche il Dott. Roberto Monaco, Segretario generale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Presidente Co.Ge.A.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) e il Dott. Sandro Giannessi, chirurgo Consigliere dell’OMCeO Pistoia e Assessore al Sociale e alla Sanità del Comune di Pistoia.

“La formazione del comparto sanitario coinvolge oltre 1.400.000 professionisti italiani - sottolinea il dott. Monaco -. Il mondo delle professioni sanitarie fa riferimento all'articolo 32 della Costituzione dove lo Stato tutela la salute del cittadino, della persona e della collettività. Rispetto ad altre professioni che hanno comunque un valore sociale importante nessun altro professionista giura, noi sì. Voi oggi avete assistito a un giuramento che rappresenta un vero e proprio patto con i cittadini e con noi stessi. È un impegno verso la società, verso la comunità e verso la Costituzione: giuriamo che quei diritti diventeranno esigibili per i nostri cittadini. Pensiamo, ad esempio, alla legge sul fine vita e sul suicidio medicalmente assistito approvata in Toscana. Al di là delle posizioni politiche o religiose, ha un forte impatto sociale e per noi rappresenta un dovere. Il cittadino dovrà decidere della propria vita in base alla sua condizione clinica, nel momento più difficile in assoluto: quando sceglie di rinunciare al bene più grande che una persona possa avere, la vita stessa. Quante persone cercano conforto nelle parole di un medico? Tempo fa una paziente mi disse: "Voi siete portatori di speranza". Noi professionisti della salute – e intendo davvero tutti – abbiamo la possibilità di prenderci cura e farci carico dell'essere umano, restituendogli dignità attraverso la consapevolezza delle cure. Per questi motivi non è sbagliato dire che il nostro Sistema Sanitario Nazionale sia il più bello del mondo. Anche se chi arriva in pronto soccorso può aspettare tre, quattro o cinque ore, la prima domanda che gli farà un medico sarà sempre: "Come stai?". In altri Paesi chiedono: "Hai la copertura assicurativa? Hai la carta di credito?". È una differenza enorme, che definisce la nostra società e il patrimonio culturale e sociale di questo Paese. Non dobbiamo permettere che ce lo scardinino. Per difenderlo serve uno strumento fondamentale: la formazione”.

“Questa è una giornata fondamentale per il nostro Ordine - sottolinea la Dott.ssa David - , perché accogliamo nella nostra comunità i giovani medici. Con questa cerimonia abbiamo fatto ripetere loro il giuramento che hanno già pronunciato all'atto della laurea, ma qui si assume un impegno diretto nei confronti della comunità. È una cerimonia emozionante che credo possa coinvolgere anche i parenti, rappresentando una grande soddisfazione anche per le famiglie. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo anche un ulteriore riconoscimento: la dottoressa Priami presenterà il premio dedicato al dottor Piperno, anch'esso destinato a premiare una delle migliori tesi. Questo momento è importante perché riconferma i valori della professione che il nostro Ordine porta avanti. Spero che i ragazzi possano riportare a casa un valore da tenere con sé per tutta la vita: la consapevolezza che l'etica deve guidare sempre la nostra professione”.

“Quale presidente della Commissione Odontoiatrica - rimarca il dott. Briganti - partecipiamo a questo evento annuale che premia sia, da una parte, i giovani con le lauree, sia i colleghi più esperti con la ricorrenza dei 50 anni di iscrizione. Per noi sono valori che si tramandano e la sacralità di questa giornata è il passaggio generazionale. Ecco, che i medici, i colleghi, gli odontoiatri che hanno già da 50 anni professato e continuano a professare la professione – la più bella del mondo – possano in questo caso essere veramente di esempio alle nuove generazioni, ai futuri camici bianchi, perché solo tramandando l'esperienza e quindi l'etica della professione possiamo dire che questa professione continua e continuerà ad essere la più bella del mondo”.

“Da presidente dell'Accademia Medica Filippo Pacini - sottolinea il dott. Seghieri - insieme con l'Ordine dei Medici co-finanziamo e coordiniamo questo premio alle tre migliori tesi in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria. Questo è un avvenimento che dà una cifra dell'impegno dell'Accademia per la valorizzazione dei giovani neolaureati, ed è un invito a procedere verso una sempre maggiore qualità nella vita professionale successiva per quanto riguarda l'aggiornamento e la qualità degli studi”.

“Ho lavorato quarant'anni come chirurgo ed è un vestito che ti rimane addosso per tutta la vita - evidenzia il dott. Giannessi -. Oggi ho partecipato con enorme piacere e anche commozione a questo evento dell'Ordine dei Medici, organizzato dall'Ordine di cui io faccio ancora parte. Un momento in cui i giovani professionisti si uniscono a quelli più esperti, numerosi colleghi che conosco benissimo da tempo. Quindi oggi ho partecipato anche in questa veste, con due o tre "giacche" per questa occasione: ho portato i saluti del sindaco, ma anche la presenza personale e la passione di continuare a vivere anche nel mondo della sanità e nel mondo della medicina di cui ho fatto parte per tanti anni. L'amministrazione è vicina a queste situazioni, a queste sensibilità, e quindi sono stato contento di essere qui oggi anche per questi motivi”.

Fonte: Ufficio stampa Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pistoia