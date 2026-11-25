Quattro giorni di eventi per celebrare i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, lo scrittore toscano che diede i natali al burattino più famoso del mondo. Pinocchio da Leggenda è la rassegna che la biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli e Palazzo Leggenda dedicano a questo importante anniversario. Si tratterà di una settimana tra letture, formazione, gioco e palcoscenico, con eventi prevalentemente per bambini e un incontro speciale dedicato agli adulti.

Così ha commentato l'assessore alla Cultura, Matteo Bensi: "Dopo 200 anni Pinocchio continua a sollecitare la riflessione pedagogica e la creatività di bambini e adulti. Una storia che riesce a essere sempre contemporanea all'epoca in cui si legge è una grande storia, un classico che ha ancora molto da dare a tutti noi. Vi aspettiamo per le celebrazioni di Pinocchio a Palazzo Leggenda e al Cenacolo degli Agostiniani".

Ecco il programma degli eventi che si terranno a Palazzo Leggenda (via Paladini):

Mercoledì 2 dicembre ore 17

Una torre di storie… a spasso con Pinocchio!

C'è aria di magia attorno al camino! Ci ritroviamo tutti insieme per ascoltare storie avventurose, con personaggi stravaganti, sulle tracce… di Pinocchio!

A cura delle bibliotecarie e dei bibliotecari di Palazzo Leggenda

Da 3 a 7 anni

Giovedì 3 dicembre ore 17

Pinocchio in stop motion!

Da Comencini a Benicio del Toro, sulle orme dei grandi maestri di ieri e di oggi, realizziamo un piccolo cortometraggio con la tecnica della stop motion per dar vita al pezzo di legno più famoso di sempre. Che avventure lo aspettano a Palazzo Leggenda?

A cura delle bibliotecarie e dei bibliotecari di Palazzo Leggenda

Da 8 a 12 anni. Prenotazione richiesta

Venerdì 4 dicembre ore 17

Conosci Pinocchio? “C’era una volta... - Un re!”

Lettura ad alta voce interpretata a cura di Michele Neri, raccontastorie e narratore

Da 8 anni in su e adulti

Sabato 5 dicembre ore 10 - 12:30

Povero Pinocchio... Propenso Produrre Pasticci

Giochi linguistici e di scrittura cooperativa a cura di Antonio Di Pietro, pedagogista ludico.

Insieme condividiamo esperienze ludiche con il piacere d'inciampare nelle parole, di seguire falsi indizi narrativi, di creare poetiche marachelle, grazie a rocambolesche avventure nel Paese dei Balocchi. Evento dedicato a insegnanti, educatori, genitori e adulti in generale. Prenotazione richiesta

GRAN FINALE

Sabato 5 dicembre ore 17:30 - Cenacolo degli Agostiniani (via dei Neri, 15)

Pinocchio

Spettacolo di burattini di e con Alessandro Gigli, Terzo Studio

Per bambine, bambini e famiglie

Tutte le iniziative sono gratuite. Per info e prenotazioni (dove richieste): mail sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, tel. 0571/757873

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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