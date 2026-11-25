Il Premio Giornalisti Toscani 2026 dell'Associazione Stampa Toscana sarà assegnato alla memoria di Lorena Isceri, la giovane vittima di femminicidio uccisa dall'ex compagno sul viadotto Lora dell'autostrada A1. La decisione è stata presa dal Consiglio direttivo dell'Ast, d'intesa con la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Il riconoscimento sarà consegnato il 15 dicembre alla madre della ragazza, Antonia Argentiero, durante la tradizionale cena degli auguri dell'associazione, in programma all'Harry's Bar dell'Hotel Villa Medici, in via del Prato, grazie alla collaborazione del presidente di Federalberghi Firenze, Francesco Bechi.

Il premio intende mantenere viva la memoria di Lorena e ribadire che "nessuna forma di violenza può essere taciuta, giustificata o normalizzata". Ast e sindaca sottolineano inoltre il ruolo dell'informazione nel dare voce alle vittime e raccontare la violenza con responsabilità, rigore e rispetto, evitando stereotipi e pregiudizi.

Nel corso della stessa serata sarà premiata anche la Polizia di Stato, con un riconoscimento particolare all'unità cinofila Rocky e al suo conduttore, il sovrintendente capo Luca Domenichelli, in servizio nelle unità cinofile antisabotaggio. Il cane, recentemente andato in pensione, si è distinto per il contributo alle attività istituzionali e per le sue capacità operative.

Saranno inoltre assegnati da Ussi Toscana il premio Atleta dell'anno 2026 a Ginevra Taddeucci, vincitrice di due medaglie d'oro nel nuoto di fondo agli Europei di Parigi, e quello di Dirigente sportivo dell'anno ad Andrea Pieri, presidente della Federnuoto e della Rari Nantes Florentia

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