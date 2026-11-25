Un momento di raccoglimento e memoria per ricordare Elisa Amato e tutte le donne vittime di violenza. Questa mattina, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si è svolta una commemorazione in piazza Vittime del Femminicidio, nell'area adiacente al campo sportivo di via Fornace Vecchia. È proprio in questa piazza che venne ritrovato il corpo di Elisa Amato, uccisa dal suo ex fidanzato nel maggio 2018. Nel 2021 il luogo è stato intitolato alla sua memoria e a quella di tutte le vittime di femminicidio. Davanti alla panchina rossa sono stati deposti diversi mazzi di fiori, in un gesto di ricordo e vicinanza.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Simone Giglioli, l'assessora alle Pari Opportunità Elena Maggiorelli, l'assessora regionale Alessandra Nardini e Maria Rita Cecchini, assessora del Comune di Prato, città in cui Elisa risiedeva. Hanno partecipato anche Giulia Giannoni, presidente della Commissione comunale per le Pari Opportunità, alcune consigliere comunali, rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa Italiana e dell'associazione Frida.

"La violenza contro le donne è una ferita che riguarda l'intera comunità - dichiarano il Sindaco Giglioli e l'assessora Maggiorelli - Ricordare Elisa e tutte le donne che hanno perso la vita per mano di chi avrebbe dovuto amarle significa non abbassare mai l'attenzione su questo tema. Ma il ricordo, da solo, non basta: è necessario lavorare ogni giorno sulla prevenzione, partendo dall'educazione al rispetto, dalla sensibilizzazione delle giovani generazioni e dalla capacità di riconoscere e contrastare ogni forma di violenza".

Significativa anche la partecipazione della classe 3B dell'Istituto Cattaneo, accompagnata dalle insegnanti e dalla dirigente scolastica, per condividere un momento di riflessione e sensibilizzazione che ha coinvolto anche le giovani generazioni.

"Ricordare Elisa Amato e tutte le donne vittime di violenza di genere - ha proseguito l'assessora regionale Alessandra Nardini - significa rinnovare un impegno che deve essere quotidiano e coinvolgere tutte e tutti. La violenza maschile contro le donne non è mai un fatto privato, ma una responsabilità che interpella le istituzioni e l'intera società. Dobbiamo continuare a investire nella prevenzione, nell'educazione al rispetto, alla parità, alle differenze, a partire dalle giovani generazioni. Per questo credo che si debba introdurre l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado, a partire persino dai servizi educativi, perché solo così si destrutturano stereotipi e ruoli di genere e si cambia la cultura patriarcale della nostra società che è alla base del fenomeno della violenza di genere, in qualsiasi forma essa si manifesti. Ecco perché è particolarmente preziosa la partecipazione delle studentesse e degli studenti dell'Istituto Tecnico Cattaneo. Un ringraziamento alle Amministrazioni Comunali di San Miniato e di Prato ed in particolar modo alle operatrici dell'Associazione Frida perché i Centri Antiviolenza sono un nodo fondamentale delle reti antiviolenza territoriali, sia per quanto riguarda il supporto che offrono alle donne vittime vittime di violenza di genere, alle loro figlie e ai loro figli ma anche per le tantissime attività di sensibilizzazione ed educazione che portano avanti per prevenire questo fenomeno che non è possibile definire emergenziale ma deve essere riconosciuto e combattuto come strutturale".

"Elisa - ha concluso Maria Rita Cecchini, assessora del Comune di Prato - era una cittadina di Prato e la sua storia continua a interrogare entrambe le nostre comunità. Essere qui oggi significa condividere il dolore per una vita spezzata e ribadire che la violenza contro le donne non è mai accettabile".

La commemorazione di questa mattina si inserisce in un programma più ampio di iniziative che proseguirà il 4 e 5 dicembre con due appuntamenti promossi dalla Commissione comunale per le Pari Opportunità, dedicati all'emancipazione femminile, alla memoria e alla riflessione attraverso il linguaggio del teatro.

Al centro del programma "PARTI – Uno spettacolo sulla vita di Maria Dalle Donne", una storia di emancipazione femminile ispirata a fatti realmente accaduti, nata da un'idea del Collettivo TRA.tTE, con la regia di Giada Fasoli e la drammaturgia di Elisa Ciofini.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 4 dicembre 2026, all'Auditorium Crédit Agricole, con una rappresentazione riservata alle scuole.

Sabato 5 dicembre, alle ore 17, lo spettacolo sarà invece aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso libero. La rappresentazione sarà preceduta, alle ore 16, da un momento di approfondimento dedicato a Teresa Mattei e Fedra Neri Farolfi, due figure femminili a cui sono intitolate altrettante strade del territorio, per ripercorrerne le storie e il contributo dato alla società.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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