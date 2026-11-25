In merito alle notizie non ufficiali diffuse questa mattina attraverso i social network e le chat, in seguito a quanto accaduto nella scuola secondaria di primo grado Raffaello, l’Amministrazione comunale interviene per garantire una corretta informazione e rassicurare le famiglie, le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico.

A seguito dell’incendio che ha interessato l’edificio dell’ex scuola primaria “La Vergine”, il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora al diritto all’istruzione Elena Sinimberghi si sono immediatamente attivati, richiedendo l’intervento degli enti preposti, Asl e Arpat, affinché fossero effettuate tutte le verifiche necessarie a tutela della salute e della sicurezza della comunità scolastica.

Dagli accertamenti effettuati non sono emerse situazioni di pericolo per la salute delle persone. Sulla base delle prescrizioni ricevute, è stato pertanto possibile procedere alla riapertura della scuola.

L’Amministrazione comunale invita quindi le cittadine e i cittadini a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali (Comune, Asl, Arpat) e a non diffondere notizie prive di riscontro, che rischiano di generare preoccupazioni ingiustificate tra le famiglie e nella comunità.

La salute e la sicurezza delle studentesse, degli studenti, della comunità scolastica e dell’intera cittadinanza restano una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale, che continuerà a seguire con attenzione la situazione.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

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