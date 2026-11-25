Una campagna di prevenzione nei luoghi della movida e dell'aggregazione giovanile, per contrastare il fenomeno del 'drink spiking', cioè la somministrazione occulta di sostanze stupefacenti o psicotrope nelle bevande, e prevenire la violenza di genere. È l'obiettivo della mozione presentata in Consiglio Regionale della Toscana dai consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri, mozione che impegna il Presidente della Giunta e l'assessorato competente ad avviare la distribuzione gratuita di kit rapidi di rilevamento presso le farmacie del territorio. La proposta prende spunto dalle positive esperienze già avviate in altre realtà italiane, come l'iniziativa 'Il consenso non si scioglie in un drink' promossa da Federfarma a Roma, che ha visto la distribuzione di circa 5.000 test gratuiti in oltre 60 farmacie.

"Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne - affermano Stella e Ferri - non possiamo limitarci alle sole celebrazioni formali. Occorre mettere in campo strumenti pratici di tutela, soprattutto per i più giovani che frequentano locali, discoteche ed eventi pubblici. Sostanze come la ketamina, il Ghb o le benzodiazepine, sciolte in un bicchiere all'insaputa della vittima, annullano la capacità di reazione e autodeterminazione, esponendo a gravissimi rischi di aggressioni e violenze sessuali".

"La farmacia rappresenta il primo presidio sanitario di prossimità, capillare e facilmente accessibile sia nei grandi centri urbani che nelle aree più periferiche della Toscana – aggiungono i due esponenti di Forza Italia –. Con questa mozione chiediamo alla Giunta di siglare un accordo con Federfarma Toscana, le associazioni delle farmacie pubbliche e private e gli Ordini provinciali dei farmacisti, coinvolgendo le Aziende USL, per rendere questi kit gratuiti e facilmente reperibili". Nella mozione, si chiede che la consegna dei dispositivi dovrà essere accompagnata da materiale esplicativo chiaro sul corretto utilizzo e sui limiti tecnici dei test, affinché un eventuale esito negativo non generi un falso senso di sicurezza, affiancando così alla prevenzione tecnica un'adeguata educazione al rispetto e al consenso

Notizie correlate