Un testo unico sulla parità di genere che riunisca e renda organiche tutte le normative regionali, il rafforzamento della rete antiviolenza e un investimento sempre maggiore sulla cultura e sull’educazione per contrastare gli stereotipi e promuovere un cambiamento nella coscienza collettiva.

Sono i temi al centro degli interventi del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessora alla Parità di genere Cristina Manetti, intervenuti questa mattina nel corso della seduta del Consiglio regionale, che ha aperto i lavori con una sessione straordinaria dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Durante la seduta sono stati letti i nomi delle vittime di femminicidio.

“In questa giornata di monito e riflessione – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – dobbiamo fare di nuovo i conti con numeri drammatici: sono 97 i femminicidi che le fonti ufficiali hanno registrato quest’anno in Italia, di cui 9 in Toscana. Non possiamo che ripudiare questo fenomeno inaccettabile, nel rispetto del dettato della Costituzione. Per combattere la violenza di genere uno degli strumenti più importanti è la cultura, capace di formare le coscienze. Con questa missione è nata La Toscana delle Donne, che quest’anno propone 90 appuntamenti su tante tematiche. Ringrazio l’assessora Cristina Manetti, che da cinque anni promuove questa manifestazione con risonanza e adesione sempre maggiori”.

“Il primo obiettivo delle nostre politiche – ha proseguito Giani – è formare, soprattutto nei giovani, una coscienza dei diritti. Fondamentale è anche promuovere il ruolo delle donne nella società con scelte che le sostengano su più fronti. Accanto al grande lavoro della rete antiviolenza, che in Toscana conta 28 centri, è necessario un cambiamento di paradigma nella coscienza collettiva, partendo proprio dagli uomini. Stiamo lavorando per arrivare a un testo unico sulla parità di genere che metta insieme tutte le nostre normative e ci consenta di agire in maniera organica per superare gli squilibri ancora evidenti in molti ambiti della società”.

“Quella di oggi in Consiglio regionale – ha sottolineato l’assessora Cristina Manetti – è stata una testimonianza importante dell’impegno che le istituzioni devono rinnovare ogni giorno nel contrasto alla violenza di genere. Abbiamo letto i nomi delle donne vittime di femminicidio, abbiamo voluto ricordarle, ma dobbiamo soprattutto stare al fianco di tutte quelle donne che ancora combattono silenziosamente contro la violenza. Le radici di questo fenomeno sono profonde e affondano in una cultura che dobbiamo continuare a cambiare. A ottant’anni dal primo voto delle donne, dobbiamo ricordare le grandi conquiste ottenute grazie al coraggio di chi ha saputo rompere stereotipi e convenzioni, nella consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga”.

“Come Regione Toscana – ha aggiunto Manetti – siamo impegnati su più fronti: dal Codice Rosa al sostegno ai centri antiviolenza, dall’assistenza psicologica alle misure per favorire l’autonomia economica e lavorativa delle donne, condizione spesso indispensabile per uscire da una situazione di violenza. Vogliamo arrivare a una legge quadro che riunisca e riordini tutte le misure regionali in materia di parità di genere e di contrasto alla violenza, dando anche maggiore stabilità economica ai centri antiviolenza”.

L’assessora ha inoltre auspicato un percorso condiviso per la nuova legge.

“Vogliamo dare un messaggio chiaro su quale sia la posizione della Regione. Ci sono battaglie di fronte alle quali non ci si può voltare dall’altra parte. Su questa battaglia la Toscana deve essere tutta unita, perché siamo di fronte a un’emergenza che possiamo affrontare soltanto insieme, donne e uomini. Non è una rivendicazione femminile: vogliamo una democrazia non soltanto più giusta, ma anche più grande”, ha concluso Manetti.

Violenza sulle donne: gli interventi in Consiglio regionale

Il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani ha ricordato come occorra un impegno assoluto e prioritario per contrastare il femminicidio e la violenza sulle donne e per valorizzare il ruolo della donna nella nostra società. “Quest’anno ci sono state 97 donne, 97 vittime di quello stereotipo che vede la donna come un oggetto da possedere, e di questi femminicidi 9 sono accaduti in Toscana, il che dimostra che la nostra Regione purtroppo contribuisce a questo conto drammatico” ha detto Giani. Il presidente ha ricordato poi che l’impegno in Toscana è forte, con 28 centri antiviolenza e una rete che è stata costituita. “Con la ‘Toscana delle donne’ svolgiamo un lavoro organico da tempo, quest’anno sono circa 90 le iniziative che caratterizzano questo periodo attorno al 25 novembre”.

Per quanto riguarda la valorizzazione del ruolo delle donne Giani ha detto che sono stati fatti grandi passi: “a una recente iniziativa ero praticamente l’unico uomo che rappresentava le istituzioni”. Ma “in alcuni ambiti, come quello sportivo, ci sono ancora grandi passi da fare, la rappresentanza delle donne è limitata. Credo dunque che si debba arrivare a un testo unico sulla parità di genere”. Per quanto riguarda poi il contrasto alla violenza, Giani ha sottolineato “che occorre lavorare soprattutto per un cambiamento culturale, iniziando dal lavoro nelle scuole e con i giovani”.

“Oltre alla violenza fisica fatta di colpi, botte, tagli, lesioni, graffi – ha dettoChiara La Porta (FdI) - c’è quella più subdola, quella psicologica fatta di umiliazioni, insulti, minacce, controllo, isolamento, gelosia e manipolazione”. “La violenza psicologica non è discriminatoria in base né al reddito né all’estrazione sociale, può colpire tutti – continua – e rischi di non accorgetene se entri in quel vortice” e “le donne sono abituate a sopportare il dolore, le umiliazioni a resistere”. La Porta poi, parla delle donne che “subiscono un altro tipo di violenza, quella economica”, “anche se riconoscono i segnali di violenza come fanno ad andare via, se hanno rinunciato al lavoro, e magari hanno figli?”. E poi, “ci sono lo stalking, gli atti persecutori, la violenza digitale, online, il revenge porn”. La violenza crescente, “drammatica tra i drammi – continua, - è quella a cui assistono i figli” e, infine, “l’esito peggiore, quello del femminicidio”. Secondo la Porta “è importante parlarne e far conoscere e diffondere il numero 1522”, “fare squadra” e “soprattutto diffondere il rispetto delle diversità e dei ruoli diversi che si imparano a casa, in famiglia, nello sport”. L’invito poi, a riflettere su un dato allarmante: “Sono straniere il 64per cento delle donne nelle case rifugio in Toscana”; “crediamo che la deriva patriarcale di un certo Islam, dati i numeri, sia pericolosa” e “abbiamo il dovere, come istituzione, oltre a dare l’esempio, di parlarne, di dare sostegno e coraggio, modificare il codice rosso” e “rendere strutturale il reddito di libertà, cioè la possibilità, per le donne che hanno subito violenza economica, di poter avere per 12 mesi 530 euro di sostegno, parlare delle case rifugio e del codice rosa”. “Qualcosa si è fatto – conclude – ma finché una sola donna verrà umiliata, violentata, evidentemente non abbiamo fatto abbastanza”.

Francesco Casini (Casa Riformista) ha detto che “dobbiamo evitare di trasformare il 25 novembre in un momento solenne e lasciare che il giorno dopo tutto torni come prima, non siamo davanti a un’emergenza improvvisa e isolata ma a un fatto quotidiano. La violenza culmina con il femminicidio ma comincia molto prima ed è feroce”. Per Casini, il Consiglio regionale ha responsabilità precise su alcuni ambiti, su cui si misura la sua credibilità: la tenuta territoriale della nostra rete di protezione “con esperienze preziose che sono motivo di orgoglio, ma che hanno bisogno di risorse e di integrazione con le altre realtà”; l’autonomia economica e abitativa, “perché se dopo la denuncia la donna non ha né casa e né soldi rischia di dover tornare nella situazione da cui fugge; in questo la Regione può incidere molto con percorsi di formazione lavorativa e misure sull’abitare”. Ancora, la violenza delle donne “non è un problema delle donne, è soprattutto una questione maschile e su questo siamo tutti chiamati a fare il nostro dovere”. Casini ha infine ricordato Eleonora Guidi, 34 anni, uccisa a Rufina, rivolgendo un pensiero particolare alla sua famiglia e ribadendo che “le istituzioni devono essere al loro fianco e la loro richiesta di giustizia deve avere risposta”.

“Sarà un bel giorno quando non avremo bisogno di ritrovarci qui il 25 novembre – ha affermato Serena Spinelli (Pd) - perché la violenza non è più un fenomeno emergenziale ma strutturale, i numeri crescenti di segnalazione al 112 e al 1522 sono il segnale di una maggiore consapevolezza che la violenza può essere denunciata” ma anche “di come la violenza sia intrisa nelle nostre comunità” e di come “sia più vicina di quanto la vogliamo pensare lontana”. “La denuncia – prosegue – è solo l’inizio di un percorso che ha bisogno di un’intera comunità consapevole perché non è vero che quando si denuncia si è compresi e mai giudicati”, “la vittimizzazione secondaria fa parte della nostra cultura” e “si sconfigge soprattutto, parlandone e capendo come pochi banali gesti sono strumento di connessioni sbagliate, tra le persone, nelle relazioni, nelle associazioni, nelle istituzioni”. “La violenza non colpisce solo le donne – afferma Spinelli - ma tutti quelli che sono una minoranza perché hanno una diversità, una povertà, un diverso orientamento sessuale”. Spinelli continua: “Vorrei facessimo lo sforzo di dire che non c’è un unico punto di vista sul mondo ma noi abbiamo il nostro” e “chiedo a tutte le donne di non provare a sentirsi realizzate perché un giorno verranno definite con gli attributi, ma provare a dire che abbiamo un altro punto di vista, che abbiamo portato nella Costituente e lo portiamo ogni giorno nei ruoli che svolgiamo, dalla casa fino al lavoro, ed è un altro punto di vista probabilmente non virile”.

“Ogni anno ci domandiamo quanti nomi ancora dovremo leggere perché questo non è un fenomeno emergenziale, ma strutturale” ha esordito Irene Galletti(M5S). “La violenza contro le donne nasce da una radice culturale che dobbiamo spezzare, che è trasversale in tutto il mondo e che non ha etnia o religione”. Galletti ha posto poi l’accento sui figli, ugualmente vittime. “Quando un uomo picchia una donna, ma anche quando umilia, mortifica e controlla la moglie, questo incide profondamente su educazione dei bambini e delle bambine. Quale consapevolezza dei propri diritti può sviluppare una bambina che cresce in questo contesto?” si è chiesta. Così come è necessario porre grande attenzione al mondo del web, dove “si sono estesi incredibilmente violenza e sopraffazione sulle donne, un linguaggio che va oltre la decenza e pensiamo che cosa possa significare per una mente adolescente in via di formazione – ha detto la consigliera -. Gli algoritmi propongono modelli di relazione basti su possesso, subordinazione e disprezzo senza che neanche siano stati cercati. Dobbiamo farci carico di che cosa sta accadendo in quel mondo”. Citando i numeri della violenza contro le donne che riguardano la Toscana, Galletti ha ricordato che i minori vittime degli episodi di violenza contro le donne in cinque anni sono cresciuti del 75 per cento; occorre tutelare in particolar modo i 51 orfani di femminicidio in Toscana, pensando a quello che può succedere loro, alle famiglie che li accolgono, spesso nonni anziani, ai traumi e ai problemi economici. “L’80 per cento delle violenze avviene nell’ambito domestico – ha sottolineato ancora la consigliera -, non quando la donna esce, e i vestiti che si indossa in quelle occasioni sono vestiti da casa. Pensiamo cosa possiamo fare all’interno delle nostre case più che fuori”.

L’auspicio che “un percorso verso la piena parità e il superamento di ogni forma di violenza avvenga in tempi brevi e in modo efficace” è stato espresso da Lorenzo Falchi (Alleanza Verdi e sinistra) che continua: “I nomi letti da Valentina Banci rappresentano solo la cima di una montagna, vergognosa e dolorosa delle donne vittime di femminicidio”, ma “sotto la montagna ci sta la violenza fisica, psicologica, culturale e sociale”. “Sono solo poche decine di anni che ci separano da un mondo dove nemmeno il diritto di voto e di essere elette era garantito” e “in questi 80 anni sono stati fatti passi in avanti importanti”, ma “non garantiscono che nei prossimi anni questi siano sufficienti a superare ogni disparità, differenze di genere e superare la violenza e la cultura patriarcale”. “Abbiamo bisogno di mettere attenzione in quello che facciamo”, ha detto. Falchi ha poi parlato di un dato importante: “Se andate a vedere il numero delle chiamate al numero antiviolenza, tutti gli anni se ne registra un aumento tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre”. Questo, per Falchi succede, “in parte grazie all’informazione e alla comunicazione” e “in larga parte” aggiunge “è dato da un fatto culturale, perché in questo periodo sui media si riflette un po’ di più su questo tema e chi deve fare una denuncia si sente più accolto” e “in grado di assegnarsi alle istituzioni”. “Abbiamo bisogno di costruire percorsi normativi, leggi che difendono e sostengano le donne che vogliano denunciare”.

“Sono felice di sentire che arriverà una legge omnicomprensiva sulle donne, ci lavoreremo tutti insieme senza alcun pregiudizio” ha detto Marco Stella (Fi), sottolineando come ci sia sempre un prima e un dopo nelle vicende di violenza. “C’è un prima e dopo la violenza, che riguarda anche le famiglie, non solo le vittime dirette, c’è un prima e dopo la paura, è una famiglia che vive la paura, la paura di rientrare e di uscire, non si è più liberi di scegliere”. “Prima ancora della vita - ha proseguito - si toglie la libertà di vivere, di partecipare, il respiro della vittima e di tutti coloro che gli stanno intorno. Spesso anche un familiare non sa cosa deve fare perché nessuno ti ha detto cosa devi fare e come farlo. Poi si arriva al gesto finale e non si dice che quel gesto è compiuto da un uomo, dobbiamo prendere coscienza di questo”. Stella ha sottolineato che nessuno oggi ha il coraggio di porre l’attenzione, ad esempio, sul testo delle canzoni, quando sono violenti, e sugli effetti che ne derivano, né di impedire a chi le canta di partecipare a manifestazioni. “Dobbiamo riappropriarci di consapevolezza – ha concluso - e lo dico anche a tutti noi che siamo diventati faziosi in ragionamenti che invece dovrebbero essere articolati”.

La conclusione è stata affidata all’assessora alla Parità di genere Cristina Manetti, la quale ha osservato che “i femminicidi in Italia uccidono più della mafia, è un’emergenza nazionale che va combattuta ad ogni livello”. “Le radici della violenza sono profonde e complesse – ha proseguito -, però le donne si aiutano con un lavoro costante per l’affermazione dei propri diritti”. Manetti ha ricordato che 80 anni fa, per la prima volta, le donne sono andate a votare e che quello è stato un momento di svolta, “il loro punto di vista è entrato nelle istituzioni e hanno potuto fare le battaglie che ci hanno migliorato la vita. Hanno potuto dire dei no quando tutti si aspettavano un sì, come Franca Viola, e quel no ha innescato meccanismi virtuosi”. “È importante affiancare le donne nella loro crescita – ha aggiunto - perché possano essere libere da ogni violenza fisica e psicologica. Dobbiamo aiutarle a essere più libere, economicamente innanzitutto, e qui ci vogliono le politiche di sostegno. La Toscana ci mette impegno con forme di aiuto come i nidi gratis, il Codice rosa, con i corsi di formazione, e l’educazione dei ragazzi che è fondamentale”. Infine, ha concluso l’assessora, “dobbiamo dare un segnale chiaro, tutti uniti, con una legge quadro”.

Fonte: Regione Toscana

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