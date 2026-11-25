Una grande gabbia d’acciaio che racchiude scarpe rosse, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È l’installazione “La Violenza è una Gabbia” dell’artista Anna Izzo, inaugurata oggi in piazza Duomo a Firenze, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’ambito della quinta edizione de La Toscana delle Donne, la manifestazione promossa dalla Regione Toscana e ideata dall’assessora alla Parità di genere Cristina Manetti.

L’opera, collocata davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, resterà esposta fino al 30 novembre, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di riflessione sulla violenza di genere e sulla necessità di contrastare stereotipi, discriminazioni e abusi.

“Abbiamo voluto portare quest’opera nel cuore di Firenze, in una piazza attraversata ogni giorno da migliaia di persone, perché il messaggio contro la violenza sulle donne raggiunga tutti – ha dichiarato l’assessora Cristina Manetti –. La gabbia di Anna Izzo rappresenta in modo potente e immediato la condizione di tante donne che vivono situazioni di paura, sopraffazione e isolamento. L’arte ha la capacità di scuotere le coscienze, rompere il silenzio e invitarci a reagire. Con La Toscana delle Donne vogliamo ribadire che la lotta alla violenza non può esaurirsi in una giornata simbolica, ma deve essere un impegno quotidiano, fatto di educazione, prevenzione, rispetto e libertà. Perché nessuna donna debba più sentirsi prigioniera della violenza”.

All’inaugurazione è stato dedicato un incontro che si è svolto questo pomeriggio nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, al quale hanno preso parte il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora Cristina Manetti, l’artista Anna Izzo e la curatrice Roberta Melasecca. La presentazione critica è stata affidata a Sergio Risaliti, storico dell’arte e direttore artistico del Museo Novecento di Firenze.

“Quest’opera è nata nel 2019 come una piccola scultura, ma ho sentito l’esigenza di renderla sempre più grande e visibile – ha raccontato Anna Izzo –. Rappresenta il mio urlo contro la violenza sulle donne. Non c’è più spazio per la rassegnazione: dobbiamo trovare la forza di ribellarci a ogni sopruso, di amarci e difendere la nostra vita. Spero che questo urlo scuota le coscienze e dia forza a tante donne. L’arte non può stare in silenzio, deve fare la sua parte”.

“Il patriarcato è profondamente radicato nella nostra cultura, si annida nel linguaggio, nelle parole e nei comportamenti – ha sottolineato Sergio Risaliti –. La violenza sulle donne è una guerra civile di cui dobbiamo prendere pienamente coscienza. La gabbia nega la libertà, il rosso della passione diventa il rosso del sangue e della violenza. Anche l’arte può contribuire a smantellare una cultura del possesso e della sopraffazione”.

L’iniziativa è stata accompagnata da un concerto dell’Accademia Siena Jazz e dall’esibizione del Coro Donne Incanto – Big Vocal Group, formazione vocale femminile diretta da Karen Del Greco, dell’associazione K-Antares APS, che riunisce donne con fragilità neurologiche o psichiatriche e donne neurotipiche, facendo della musica uno strumento di inclusione e condivisione.

Presentata nella sua versione monumentale a Capri nel 2020 e successivamente a Foiano della Chiana nel 2024 e a Grottaferrata nel 2025, “La Violenza è una Gabbia” fa parte di un percorso artistico con cui Anna Izzo denuncia le diverse forme di violenza, da quella fisica a quella psicologica e verbale. Le sue grandi strutture in acciaio, che racchiudono scarpe rosse o cuori trafitti, diventano un richiamo visivo impossibile da ignorare.

Come sottolinea la curatrice Roberta Melasecca, le opere dell’artista vogliono essere non soltanto un monito, ma anche un invito all’azione e al cambiamento culturale, a partire dal superamento degli stereotipi di genere e dei comportamenti che alimentano discriminazioni e violenza.

Pittrice e scultrice nata a Taranto, Anna Izzo vive e lavora tra Roma e Siena. Le sue opere sono state esposte in Italia e all’estero e da anni il suo percorso artistico dedica particolare attenzione alla condizione femminile e alla denuncia della violenza sulle donne.

Fonte: Regione Toscana

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