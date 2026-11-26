"In una Toscana che soffre la deindustrializzazione e dove da decenni si bloccano infrastrutture strategiche come l'aeroporto di Firenze, la maggioranza regionale riesce ora nell'impresa di paralizzare anche lo sviluppo energetico con una legge fatta di divieti, lacci e lacciuoli". Lo dichiarano i consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Stella e Jacopo Ferri, criticando duramente il testo unificato sulle aree idonee per le rinnovabili in Consiglio regionale.

"La legge - evidenziano - rispecchia esattamente il pensiero e l'approccio culturale del consigliere che ha contribuito maggiormente alla stesura del testo, il consigliere Rossi Romanelli del Movimento 5 Stelle: infatti sarebbe giusto chiamare la legge con il nome del suo ideatore come molte volte succede, Legge Rossi Romanelli, ma è la legge più lontana dal nostro modo di pensare e agire".

"Nel dibattito sull'energia è mancata completamente la parola libertà - rilevano Stella e Ferri -. Ci domandiamo che fine hanno fatto i riformisti dentro il Pd e Italia Viva? Questa legislatura si colora sempre di più del colore giallo M5S, confermando quello che è successo nell'ultimo anno: i processi veri li giuda il Movimento 5 Stelle. Tutti concentrati a controllare e imbrigliare la transizione dall'alto, ma nessuno, salvo Forza Italia, ha avuto il coraggio di partire da come sostenere il sistema produttivo e ampliare gli spazi di libertà per le imprese, permettendo loro di investire per abbattere i costi energetici, vera pietra al collo della nostra manifattura".

"Il testo rappresenta non un passo avanti, ma dieci passi indietro, infarcito - accusa Forza Italia - di norme punitive e a forte rischio di illegittimità, come denunciato perfino da realtà ambientaliste come Ecolobby; tetti minimi e conteggi distorsivi: si sceglie la soglia più bassa possibile per l'agrivoltaico (0,8% - 1% della SAU regionale), includendo nel conteggio anche gli impianti esistenti dal 2021 e i sistemi di accumulo stand-alone (BESS). Fasce di rispetto che cancellano le aree: le distanze di esclusione fino a 400 metri attorno ai nuovi impianti polverizzano i terreni disponibili, riproponendo vincoli già bocciati dai tribunali amministrativi".

"C'è inoltre il limite surreale dei 20 MW: viene fissato un tetto massimo di potenza di appena 20 MW per l’agrivoltaico, una taglia medio-piccola del tutto insufficiente a rendere competitive le grandi filiere industriali. Per fermare il declino economico serve certezza del diritto e fiducia nella libertà d’impresa – concludono Stella e Ferri -. Continueremo a batterci perché la transizione energetica sia un'opportunità di crescita e non l'ennesimo cappio al collo delle aziende toscane".

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