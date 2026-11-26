Shopping, artigianato, food e grandi firme per sostenere le cure domiciliari oncologiche gratuite
Torna a Firenze il Mercatino di Natale dell'Associazione Tumori Toscana (ATT), l'appuntamento che unisce shopping e solidarietà.
Sabato 28 e domenica 29 novembre, dalle 9.30 alle 19, Palazzo degli Affari (Sala Piano Inferiore) ospiterà il Mercatino di Natale ATT, con un'ampia proposta di artigianato, food, accessori e grandi firme.
Tra i marchi presenti figurano Prada, Ermanno Scervino, Ferragamo, Stefano Ricci, Patrizia Pepe, Brunello Cucinelli e molti altri. Non mancheranno profumeria, creazioni artigianali, accessori e tante proposte food & wine per i più golosi.
Il programma prevede anche attività collaterali, laboratori creativi, incontri con Babbo Natale e tante altre sorprese.
Scegliere tra le tante proposte del Mercatino di Natale ATT significa anche fare un dono speciale a chi affronta la malattia, garantendo ai malati di tumore e alle loro famiglie cure domiciliari oncologiche gratuite e di qualità.
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