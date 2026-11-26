Il Marinella di Legri torna in sicurezza. A Calenzano si sono conclusi i tre interventi di somma urgenza del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, avviati dopo l'ondata di maltempo del 14 e 15 marzo 2025 che aveva gravemente danneggiato il torrente.

«Il Marinella – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è uno dei corsi d'acqua che hanno causato più dissesto idrogeologico, sia nel 2023 che nel 2025. Oggi vediamo realizzati interventi di ripristino importanti, sui quali hanno operato sia il Comune, con le somme urgenze, che il Consorzio, che ha dimostrato una capacità operativa notevole. Sono state ripristinate le sponde, rimessi in piedi gli argini ed eliminati quei punti critici dove in caso di maltempo potevano formarsi accumuli e fare effetto diga. È stato un grande lavoro, possibile grazie alla sinergia tra la Regione, il Genio civile, il Comune, il Consorzio di Bonifica. Un lavoro che ha rimesso in sesto un territorio fragile ma prezioso».

Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno ha realizzato tre interventi di somma urgenza, per un investimento complessivo di 4 milioni e 390 mila euro, finanziati con risorse statali attraverso il sistema nazionale di Protezione Civile e con fondi della Regione Toscana. I lavori hanno riguardato il tratto tra la confluenza con il torrente Marina, in località La Chiusa, e la zona di Davanzello: sono state ripristinate le difese spondali distrutte dalla piena, migliorato il deflusso delle acque e rafforzata la sicurezza idraulica dell'intero tratto.

L'opera si inserisce nel programma attivato dal Consorzio dopo l'evento del marzo 2025, che conta complessivamente 20 interventi di somma urgenza per oltre 18,6 milioni di euro, a cui si aggiungono altri tre interventi urgenti per ulteriori 400 mila euro.

Fonte: Regione Toscana

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