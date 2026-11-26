Il gruppo consiliare Castelfranco Unita (Pd-Avs-Psi-Azione) critica la gestione dei lavori per la nuova pista di atletica dello stadio comunale “O. Martini” a Castelfranco di Sotto, contestando i ritardi nell'avvio del cantiere e l'aumento dei costi dell'intervento. Secondo l'opposizione, il cronoprogramma rischia di compromettere il contributo regionale da 300mila euro, subordinato alla conclusione dei lavori entro il 30 novembre 2026: "Com'è possibile ridursi ad avviare un cantiere di quattro mesi praticamente a ridosso della scadenza finale?", si chiede il gruppo, che punta il dito anche sull'incremento della spesa comunale e sui disagi per le società sportive locali.

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"Tranquillizzo tutti: Castelfranco realizzerà nei tempi previsti la pista di atletica e spenderà bene i soldi pubblici." Ormai le profezie del Mini hanno una precisione infallibile. Peccato che, ancora una volta, tra i suoi soliti proclami trionfalistici e la reale capacità di governare un Comune ci sia di mezzo la realtà.

L’accordo firmato dal Comune con la Regione Toscana che finanzia l’intervento non lasciava spazio a interpretazioni: per ottenere il contributo regionale da 300mila euro, i lavori per la nuova pista di atletica dell’impianto sportivo "O. Martini" dovevano concludersi improrogabilmente entro il 30 novembre 2026, con rendicontazione finale entro il 31 dicembre.

Eppure, il cantiere, che da progetto prevede una durata di 120 giorni, è partito soltanto da pochi giorni, con le piogge di fine autunno a rallentare prevedibilmente le lavorazioni. Ma com'è possibile ridursi ad avviare un cantiere di quattro mesi praticamente a ridosso della scadenza finale?

A pagare il prezzo di questa ennesima inadeguatezza organizzativa sono anche le società di calcio locali. Poiché la pista si trova all'interno dello stadio, le squadre sono state costrette a emigrare e giocare in altri Comuni per lasciare spazio a lavori annunciati come imminenti già a settembre. Società che hanno sostenuto spese extra e disagi pesanti, quando invece, visti i ritardi accumulati dall'amministrazione, avrebbero potuto giocare regolarmente sul campo di casa per tutti questi mesi.

Nel frattempo, il costo dell'intervento è passato dai 300mila euro coperti dalla Regione a 360mila euro, con ulteriori 60mila euro messi dalle casse comunali. E la cifra non è ancora definitiva, perché mancano all'appello gli oneri per l'omologazione e il collaudo, non previsti finora, per i quali l'amministrazione stima almeno altri 10mila euro. Insomma, una spesa complessiva cresciuta di quasi 100mila euro rispetto alle previsioni, che alla fine arriverà a sfiorare i 400mila euro.

Il rifacimento della pista di atletica è un intervento importante per lo sport di Castelfranco e proprio per questo avevamo assicurato fin da subito che avremmo vigilato sui tempi e sulla gestione. Ora, pur non perdere il contributo, la giunta sarà costretta a chiedere una proroga alla Regione Toscana — resta da capire con quale giustificazione, vista l'inerzia di questi mesi — sperando che venga concessa nonostante gli impegni formalmente sottoscritti.

Evidentemente in tutti questi mesi il sindaco Mini era troppo occupato a cercare lo scontro politico con tutti. Resta solo una curiosità: questa volta a chi darà la colpa?

Gruppo consiliare “Castelfranco Unita” PD-AVS-PSI-Azione

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