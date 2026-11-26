Proseguono nel Comune di Cerreto Guidi i controlli per contrastare l’abbandono dei rifiuti e verificare il rispetto delle modalità di conferimento grazie all’attività coordinata tra polizia locale e ufficio ambiente. I controlli riguardano i sacchi lasciati lungo le strade e nei fossi, l’utilizzo improprio dei cestini pubblici e l’esposizione dei rifiuti fuori dagli orari consentiti.

Nei giorni scorsi la polizia locale insieme al vice sindaco Massimo Irrati, ha effettuato un sopralluogo in via del Ponte a Stabbia, dove sono stati abbandonati numerosi sacchi di rifiuti. In diversi casi, anche grazie al lavoro investigativo della polizia locale e alla collaborazione con altri corpi e autorità competenti, sarà possibile individuare i soggetti responsabili di questi comportamenti illegittimi.

Il Comune ricorda che abbandonare rifiuti nell’ambiente è un comportamento che può avere rilevanza penale e portare a sanzioni molto pesanti. L’attività di controllo si inserisce all’interno del percorso di sensibilizzazione promosso dal Comune che richiama l’attenzione sulle conseguenze economiche e ambientali degli abbandoni.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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