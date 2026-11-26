Tre serate per mettersi ai fornelli, scoprire sapori e tradizioni di altri Paesi e, soprattutto, incontrarsi intorno a una tavola. Si intitola 'Coincidenze culinarie – Il gusto dell'incontro' il ciclo di laboratori di cucina promosso dal progetto SAI Empolese Valdelsa (promosso dall'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa insieme a COeSO Empoli, La Pietra d'Angolo, Misericordia di Empoli e Certaldo e Oxfam Italia), in collaborazione con Canto rovesciato, che si svolgerà al Centro Barzino di Empoli nelle giornate di venerdì 27 novembre, 4 e 11 dicembre, dalle 18.30 alle 21.

Il percorso propone un viaggio attraverso culture e tradizioni gastronomiche diverse, con tre appuntamenti dedicati rispettivamente alla cucina pakistana (27 novembre), alla cucina dell'Africa Occidentale (4 dicembre) e alla cucina ucraina (11 dicembre). Non semplici lezioni di cucina, ma occasioni di condivisione, durante le quali sperimentare ricette, conoscere nuovi ingredienti e avvicinarsi alle storie e alle tradizioni di chi quelle culture le vive e le porta con sé.

È possibile partecipare anche a un solo laboratorio e, al termine di ogni incontro, fermarsi a cena e assaggiare i piatti preparati insieme. La partecipazione prevede un'offerta consapevole e i posti sono limitati.

Il programma si arricchisce di un appuntamento speciale giovedì 10 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. Dalle ore 19, al Dopolavoro Ferroviario di Empoli, è in programma un'apericena durante la quale sarà possibile degustare i piatti realizzati nel corso dei tre laboratori. La serata proseguirà con l'intervento del Coro Popolare Mirincoro e il concerto 'Sombras del Sol', con Miguel Cheti e Viola Castiglioni. Per l'apericena è previsto un contributo di 15 euro, comprensivo di una bevuta, ridotto a 8 euro per i bambini e le bambine sotto i 13 anni.

La prenotazione ai laboratori è obbligatoria. Per partecipare è possibile scrivere a lena.orlandini@oxfam.it oppure contattare il numero 349 065 7142, anche tramite WhatsApp.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa