Si è chiusa la scorsa settimana l'undicesima edizione della colletta alimentare nelle scuole di Montespertoli. Bambini, ragazzi e famiglie hanno donato in tutto 615 kg tra alimenti a lunga conservazione e beni di prima necessità. I volontari della Misericordia di Montespertoli hanno ritirato tutto nei plessi e lo hanno portato all'Emporio Solidale.

Nel complesso il risultato è di poco inferiore a quello dell'anno scorso, quando i kg erano stati 680. Resta però una conferma importante per un'iniziativa che dopo undici anni le scuole e le famiglie considerano ormai propria.

Tutto ciò che è stato raccolto andrà nel minimarket dell'Emporio Solidale, aperto a gennaio 2024. Qui le famiglie residenti a Montespertoli in difficoltà economica fanno la spesa con una tessera dedicata. Nell'ultimo anno ne hanno usufruito circa cinquanta nuclei. Il progetto supera il tradizionale pacco alimentare: lascia alle persone la libertà di scegliere i prodotti di cui hanno davvero bisogno e così restituisce autonomia e dignità. Allo stesso tempo permette ai servizi di conoscere meglio le famiglie, capire quanto sono difficili le loro condizioni e offrire un sostegno più mirato.

“Quando la solidarietà nasce a scuola ha un valore speciale. Questi pacchi di pasta, scatolette e detersivi sono arrivati da ragazzi che hanno capito che nella loro comunità ci sono famiglie che fanno fatica, e hanno scelto di fare la loro parte. Ringraziamo gli insegnanti, i dirigenti, le famiglie e i volontari della Misericordia, che ogni anno rendono possibile questa raccolta. Grazie a loro gli scaffali dell'Emporio Solidale restano pieni e le famiglie che ci si rivolgono possono contare su un aiuto concreto e dignitoso.” dichiara Daniela Di Lorenzo, assessore alla solidarietà del Comune di Montespertoli.

“615 kg possono sembrare un numero, ma per noi sono 615 gesti di attenzione. Grazie quindi a ogni famiglia che ha donato, ai dirigenti e ai docenti che educano ogni giorno alla solidarietà, e ai nostri volontari che hanno reso possibile la raccolta. Continuiamo a tenere quegli scaffali pieni, insieme.” dichiara Denise Gasparini, Governatrice della Misericordia di Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa