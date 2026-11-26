a Toscana sceglie di governare la transizione energetica con una legge che favorisce gli investimenti nelle fonti rinnovabili, coniugando lo sviluppo della produzione di energia pulita con la tutela del territorio, del patrimonio ambientale e paesaggistico e delle attività agricole.

È questo il principio alla base della legge sulle aree idonee “Disposizioni in materia di promozione e produzione di energia rinnovabile”, approvata ieri in Consiglio regionale e presentata oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo del Pegaso dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani; dal capogruppo Pd Simone Bezzini; dal capogruppo M5S Luca Rossi Romanelli; da Francesco Casini, capogruppo Casa Riformista; da Lorenzo Falchi, capogruppo AVS; da Brenda Barnini, presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale; e da Gianni Lorenzetti, presidente della Commissione Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture.

La proposta, di iniziativa della Giunta regionale, è stata oggetto di un articolato percorso di confronto e approfondimento durante i lavori delle commissioni Sviluppo economico e rurale (II) e Ambiente (IV), che ha visto l'audizione di oltre 40 rappresentanti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sindacali, categorie economiche, imprese e mondo agricolo. Un lavoro che ha consentito di rafforzare il testo anche grazie a numerosi emendamenti intervenuti in particolare sulla tutela del territorio e delle produzioni agricole di qualità, sulla sicurezza idraulica, sulle garanzie per il ripristino dei luoghi, sulle semplificazioni per l'autoconsumo e sul coinvolgimento degli enti locali.

Tra le principali misure previste figurano l'individuazione di nuove aree idonee alla realizzazione degli impianti, ulteriori rispetto a quelle già stabilite dallo Stato; le semplificazioni amministrative, con particolare attenzione all'autoconsumo e alla realizzazione di impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e geotermici; i limiti all'occupazione dei terreni agricoli e le garanzie per la continuità delle coltivazioni; le misure per la tutela del paesaggio e la sicurezza idraulica, gli obblighi per il ripristino dei luoghi e gli strumenti di partecipazione e monitoraggio della transizione energetica.

“Geotermia, fotovoltaico, fonti eoliche ed energia idroelettrica sono al centro della strategia che intende guidare la Toscana verso la conversione alle fonti rinnovabili, incrementando dall'attuale 51% al 66% la quota di autoproduzione in grado di soddisfare il fabbisogno elettrico regionale”, ha spiegato il presidente Eugenio Giani. “La Toscana può già oggi contare sul 51% di energie rinnovabili rapportate al fabbisogno e consumo a livello regionale. L’obiettivo è quello di arrivare a due terzi, cioè al 66%. Questa legge è uno strumento importantissimo perché consente di rendere nuovamente centrali i Comuni nell’individuazione degli investimenti di trasformazione necessari con pannelli fotovoltaici”.

“Fino ad oggi, con la sola applicazione della legge nazionale n. 4 del 2026, assistevamo ad iniziative private che arrivavano davanti alla valutazione di impatto ambientale con proposte spesso poco sostenibili: proposte di grandi superfici di pannelli, magari collocate nei luoghi più delicati da un punto di vista paesaggistico”, ha proseguito Giani. “Con la nuova legge regionale i Comuni potranno indirizzare installazioni ed investimenti nei luoghi più adatti, i cosiddetti siti idonei. Ci sarà quindi la possibilità di autorizzare e procedere alla realizzazione di impianti con maggiore rispetto verso l'ambiente ed il paesaggio”.

Un ruolo importante, ha aggiunto il presidente, spetterà anche ai soggetti pubblici, alle utilities e alle aziende di servizi. La nuova normativa consentirà infatti di valutare l'installazione di pannelli fotovoltaici lungo le autostrade e le grandi vie di comunicazione, nelle cave dismesse e nelle aree industriali prive di particolari criticità sotto il profilo dell'impatto ambientale. “Sarebbe opportuno che fossero le aziende pubbliche a poter fare investimenti”, ha sottolineato Giani.

“ Sono convinto che questo ventaglio di possibilità e questi strumenti, che solo una legge può attivare, qualifichino questo nuovo intervento normativo come uno dei più importanti finora approvati da questa legislatura. Ciò è avvenuto grazie al lavoro delle forze politiche che hanno avuto la capacità di svilupparla ed approvarla e che ringrazio”, ha concluso.

“È stato un banco di prova importante per l’alleanza progressista e riformista in Toscana, che ha visto rafforzarsi non soltanto la condivisione programmatica su uno dei provvedimenti più significativi di questa legislatura, ma anche la cultura di governo dell’intera coalizione. Siamo riusciti a trasformare la pluralità delle sensibilità e dei punti di vista in una ricchezza, trovando una sintesi condivisa che ha portato all’approvazione della legge”, ha dichiarato il capogruppo Pd, Simone Bezzini. “Gli obiettivi fondamentali sono due: fare della transizione energetica una concreta opportunità di crescita per il nostro sistema produttivo e per i distretti industriali, oggi penalizzati da costi energetici che ne compromettono la competitività, offrendo al tempo stesso una risposta alle preoccupazioni delle famiglie per il peso delle bollette. E accompagnare questa trasformazione garantendo un equilibrio tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la tutela del territorio, del paesaggio e dell’agricoltura, che in Toscana rappresentano un patrimonio di straordinario valore”.

“Condivido con il presidente Bezzini e il presidente Casini la convinzione che, oltre al merito delle misure introdotte con questa legge, ciò che come maggioranza dobbiamo rivendicare con orgoglio sia il metodo: abbiamo lavorato con collegialità, fiducia e grande rispetto reciproco”, ha aggiunto Luca Rossi Romanelli, capogruppo M5S. “Sono sicuro che le incertezze e i timori che ancora permangono intorno alla legge saranno superati con la conoscenza più approfondita dei provvedimenti adottati, che coniugano l’apertura all’installazione degli impianti con la tutela dell’agricoltura, attraverso strumenti del tutto innovativi nel panorama nazionale”.

Rossi Romanelli ha richiamato in particolare il piano colturale agrivoltaico, che consente ai Comuni, attraverso una piattaforma già esistente, di verificare l’effettiva natura agrivoltaica degli impianti, il ruolo riconosciuto alle amministrazioni comunali e le semplificazioni amministrative, che potranno portare benefici specifici anche ai piccoli prosumer, ovvero a coloro che, con le proprie installazioni, potranno contribuire al fabbisogno energetico del vicinato attraverso le comunità energetiche rinnovabili. “Siamo consapevoli di aver utilizzato tutti i margini di intervento consentiti dalla normativa nazionale. La seconda fase del percorso sarà dedicata alla costruzione di un sistema di incentivi che favorisca ulteriormente l’autoconsumo e l’utilizzo delle superfici impermeabilizzate, promuovendo una transizione energetica quanto più possibile condivisa”.

“Con questa legge la Toscana compie un passo in avanti per colmare il ritardo accumulato finora sulle energie rinnovabili. Da oggi il nostro compito sarà monitorarne con attenzione gli effetti per accompagnare con decisione la Toscana verso una transizione ecologica necessaria e giusta”, ha commentato Lorenzo Falchi (Avs). “Siamo soddisfatti del contributo dato dal nostro gruppo per rendere la transizione accessibile, soprattutto alle famiglie, ad esempio eliminando vincoli e paletti su colori e dimensioni per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti”.

“La transizione energetica è una sfida fondamentale per il futuro della Toscana, non soltanto dal punto di vista ambientale, ma anche per la competitività delle nostre imprese e per la riduzione dei costi dell'energia per famiglie e attività produttive”, ha dichiarato Francesco Casini, capogruppo Casa Riformista. “Come Casa Riformista abbiamo contribuito al miglioramento della legge con cinque emendamenti accolti, intervenendo in particolare sulla tutela dei siti UNESCO e delle candidature in corso, sulla possibilità di installare impianti fotovoltaici sulle coperture dei manufatti agricoli, sulla valorizzazione dei parcheggi e sulla semplificazione delle procedure”.

Casini ha inoltre ricordato l'ordine del giorno presentato per accompagnare l'attuazione della legge con iniziative di informazione rivolte a cittadini e imprese. “È importante che le nuove opportunità, soprattutto quelle legate al fotovoltaico e all'autoconsumo, siano conosciute e concretamente utilizzabili. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta di favorire la più ampia diffusione delle informazioni, coinvolgendo ANCI Toscana, le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria. Consideriamo questa legge un punto di partenza e non di arrivo. Sarà fondamentale monitorarne l'applicazione, ascoltare i territori e verificare concretamente i risultati, perché l'obiettivo non deve essere soltanto produrre più energia rinnovabile, ma farlo bene, nel rispetto del paesaggio e delle attività agricole della nostra regione”.

“Vogliamo che la transizione energetica rappresenti un'opportunità di crescita economica e, allo stesso tempo, uno strumento per ridurre le disuguaglianze”, ha dichiarato Brenda Barnini, presidente della Commissione Sviluppo economico e rurale. “Il costo dell'energia costituisce oggi uno dei principali ostacoli alla competitività delle nostre imprese e pesa sempre di più sui bilanci delle famiglie. Accelerare lo sviluppo delle rinnovabili significa dare una risposta concreta a queste esigenze, ma anche affrontare una sfida particolarmente importante per la Toscana: tenere insieme il contributo all'indipendenza energetica del Paese e la salvaguardia del nostro patrimonio paesaggistico, del territorio e delle produzioni agricole di qualità. È un primo passaggio significativo di questa legislatura, frutto di un lavoro corale delle forze politiche dell'alleanza progressista e riformista”.

“Con l’approvazione della nuova legge sulle aree idonee la Toscana compie una scelta politica importante, dimostrando come sia possibile coniugare la transizione energetica con la tutela del paesaggio, delle produzioni agricole e delle specificità dei nostri territori”, ha affermato Gianni Lorenzetti, presidente della Commissione Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture. “L’unificazione delle due proposte di legge, voluta dal presidente Giani, ha permesso di costruire un quadro normativo organico, frutto dell’intenso lavoro delle due commissioni, del confronto con le realtà territoriali e della capacità di tutta la maggioranza di trovare una sintesi condivisa, pur nella pluralità delle proprie sensibilità”.

“L’obiettivo dei 4,25 gigawatt aggiuntivi di potenza da fonti rinnovabili entro il 2030 rappresenta una sfida ambiziosa, che vogliamo affrontare valorizzando il ruolo dei Comuni e garantendo ricadute positive per le comunità locali. In un Paese ancora fortemente dipendente dalle fonti fossili, investire sulle rinnovabili significa compiere una scelta non soltanto ambientale, ma anche economica e sociale, a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie e della competitività delle nostre imprese”.

LE PRINCIPALI MISURE DELLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE

Nuove aree idonee e procedure più semplici

La legge amplia le possibilità di realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, individuando ulteriori aree idonee rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale. L'obiettivo è favorire la produzione di energia pulita, privilegiando le superfici già edificate, le aree urbanizzate e gli spazi maggiormente compatibili con gli impianti, per limitare il consumo di nuovo suolo.

Tra le nuove aree idonee figurano spazi e strutture pubbliche, aree destinate alle Comunità energetiche rinnovabili e superfici già impermeabilizzate per impianti destinati all'autoconsumo, fino a 10 MW, direttamente collegati alle utenze e dimensionati in funzione dei loro consumi. Particolare attenzione è riservata anche ai servizi pubblici locali, con la possibilità di realizzare impianti al servizio delle infrastrutture idriche e della gestione dei rifiuti, favorendo la riduzione dei costi energetici e delle tariffe per gli utenti.

Sono inoltre previste nuove possibilità di installazione lungo alcune infrastrutture stradali e ferroviarie, negli interporti e nelle aree produttive, negli impianti sportivi e nelle pertinenze delle strutture turistico-ricettive, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Tra le soluzioni individuate figurano anche i pannelli fotovoltaici verticali integrati nelle recinzioni e nelle barriere antirumore stradali e sui parcheggi di dimensioni superiori a 1.000 metri quadrati funzionali ai centri commerciali, artigianali o industriali.

Accanto all'individuazione delle nuove aree idonee, la legge introduce semplificazioni amministrative per gli impianti fotovoltaici, agrivoltaici, eolici e geotermici, con l'obiettivo di rendere più rapidi i procedimenti e sostenere gli investimenti, nel rispetto delle tutele ambientali e paesaggistiche.

Autoconsumo: più opportunità per imprese e agricoltori

La legge introduce nuove semplificazioni per favorire l'autoproduzione di energia e ridurre i costi di approvvigionamento delle attività economiche, come ad esempio i PPA (Power Purchase Agreement) sia per le public utilities sia per le imprese, a partire da quelle più energivore, senza dimenticare l’autoconsumo diffuso, cioè le CER.

Nelle aree idonee le soglie di potenza per gli impianti destinati all'autoconsumo realizzabili in regime di attività libera aumentano del 15%, a condizione che l’impianto sia direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e consumo. Per il settore agricolo è previsto un innalzamento del 50% delle soglie per gli impianti destinati all'autoconsumo di imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Agrivoltaico: limiti al consumo di suolo e tutela delle produzioni di qualità

La legge disciplina la diffusione degli impianti agrivoltaici, con l'obiettivo di garantire la continuità delle attività agricole e salvaguardare la qualità delle produzioni.

Costituiscono ulteriori aree idonee regionali alla realizzazione di impianti agrivoltaici le aree a destinazione d’uso agricola non ricadenti nel perimetro dei beni soggetti a tutela, né nella fascia di 500 metri da aree naturali protette o siti Rete Natura 2000. Gli impianti devono avere una potenza non superiore a 20 MW.

La percentuale di aree idonee regionali collocate in zone agricole (SAU, superficie agricola utilizzata) è fissata in soglie comprese tra lo 0,8% e l'1,2% a livello regionale, fino al 2% su scala provinciale e al 3% su quella comunale.

Gli impianti agrivoltaici dovranno essere accompagnati da un Piano colturale agrivoltaico, attraverso il quale attestare la capacità di conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile di riferimento.

Si introducono specifiche garanzie per le produzioni di qualità, comprese quelle DOP, IGP e biologiche, e per gli oliveti di pregio; inoltre, sale da tre a cinque anni il periodo minimo di abbandono previsto per il riconoscimento delle aree agricole idonee all'agrivoltaico.

Tutela del paesaggio, sicurezza idraulica e ripristino dei luoghi

La tutela del patrimonio paesaggistico e ambientale costituisce un elemento centrale della legge: introduce specifiche esclusioni e fasce di rispetto per i beni tutelati, le aree naturali protette, i siti della Rete Natura 2000 e i siti UNESCO. Per gli itinerari dell'Atlante dei Cammini Toscani viene introdotta una fascia di rispetto di 500 metri entro la quale non si applicano le nuove idoneità previste dalla legge regionale.

Comuni protagonisti e monitoraggio della transizione energetica

La legge riconosce un ruolo centrale agli enti locali, che potranno proporre alla Regione l'ampliamento delle soglie relative alle aree agricole idonee all'agrivoltaico, fino al 10% della SAU comunale e al 5% di quella provinciale o metropolitana. L’emendamento si inserisce in una prospettiva strutturale della transizione energetica, che guarda oltre il 2030 e punta alla progressiva emancipazione della Toscana dalle fonti fossili.

In questa visione, i Comuni diventano protagonisti della programmazione energetica, potendo individuare nei propri strumenti di governo del territorio specifiche aree per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. Nelle aree così individuate, nel rispetto della normativa paesaggistica nazionale, potranno applicarsi le previste semplificazioni amministrative, collegando così la pianificazione urbanistica locale all’accelerazione della transizione energetica.

Infine, viene istituito un Tavolo permanente per la transizione energetica che si occuperà del monitoraggio annuale della potenza installata, del raggiungimento degli obiettivi energetici e dell'occupazione dei terreni agricoli.