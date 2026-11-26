I gruppi di opposizione del Consiglio comunale di Empoli (Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle, Empoli del Fare, Fratelli d'Italia, Centrodestra per Empoli) chiedono la convocazione urgente della Commissione Ambiente e Territorio per verificare la coerenza tra le previsioni del nuovo Piano operativo comunale (POC) e gli impegni assunti dall'amministrazione nel Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028. Al centro della contestazione ci sono alcune previsioni edificatorie in aree soggette a rischio idraulico, che secondo le opposizioni potrebbero contraddire l'indirizzo approvato dal Consiglio comunale: "La sicurezza del territorio non può essere sacrificata dalle scelte urbanistiche", sostengono i gruppi, chiedendo chiarimenti prima dell'approvazione definitiva del POC, prevista a dicembre.

Il comunicato delle opposizioni

Le opposizioni chiedono la convocazione urgente della Commissione Ambiente. «Prima di approvare definitivamente il Piano Operativo, occorre fare chiarezza: la sicurezza del territorio non può essere sacrificata dalle scelte urbanistiche».

Il Comune si impegna a tutelare le aree a rischio idraulico, ma il Piano Operativo Comunale potrebbe prevedere nuove edificazioni proprio in alcune di queste zone. È questa la contraddizione che le opposizioni vogliono approfondire e chiarire prima che sia troppo tardi, ovvero prima dell'approvazione definitiva del POC, prevista per il prossimo dicembre.

Per questo i gruppi di opposizione hanno presentato una richiesta di convocazione delle Commissioni consiliari I (Controllo) e II (Ambiente), ponendo al centro della discussione la coerenza tra il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e le previsioni del nuovo Piano Operativo Comunale.

La questione non è secondaria. A dicembre 2025, il Consiglio comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al DUP, nella quale è stato assunto un preciso impegno: non prevedere nuovi interventi edificatori nelle aree soggette a rischio idraulico.

Un indirizzo chiaro, che dovrebbe necessariamente trovare riscontro negli strumenti urbanistici dell'Amministrazione. Eppure, dall'esame delle previsioni del POC emergerebbero situazioni che sembrano andare in direzione opposta, con nuove edificazioni e trasformazioni urbanistiche previste in aree interessate da rischio idraulico.

Come è possibile che due strumenti fondamentali della programmazione comunale possano contenere indicazioni potenzialmente in contrasto tra loro?

È una domanda alla quale occorre dare risposta prima dell'approvazione definitiva del Piano Operativo. Non possiamo permettere che da una parte il Consiglio comunale assuma impegni formali sulla tutela del territorio e sulla prevenzione del rischio idraulico e dall'altra vengano approvate previsioni urbanistiche che potrebbero contraddirli.

Nella richiesta presentata, le opposizioni hanno ritenuto necessario coinvolgere sia la Commissione I (Controllo), per verificare la coerenza tra gli atti approvati dal Consiglio comunale, sia la Commissione II (Ambiente), per approfondire nel merito le previsioni urbanistiche e il loro rapporto con il rischio idraulico.

La presidente del consiglio comunale, con una decisione che le opposizioni ritengono immotivata e che non tiene conto della funzione di garanzia propria della commissione 1 presieduta, infatti, da un consigliere di opposizione, ha ritenuto che la questione fosse di competenza della sola commissione ambiente.

A questo punto la richiesta è chiara: il Presidente della Commissione Ambiente convochi la commissione nel più breve tempo possibile.

Non c'è tempo da perdere. Il POC sarà sottoposto all'approvazione definitiva a dicembre e sarebbe inaccettabile arrivare a quel passaggio senza aver prima chiarito una questione così rilevante.

Vogliamo che si verifichi, con la necessaria trasparenza, se le previsioni del Piano Operativo rispettino effettivamente gli impegni assunti nel DUP. Se esistono contraddizioni, devono essere affrontate e risolte prima dell'approvazione definitiva, non dopo.

La sicurezza idraulica del territorio non è un dettaglio burocratico e la coerenza tra gli atti del Comune non è una formalità. Sono responsabilità precise, sulle quali chiediamo risposte e chiarezza.

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