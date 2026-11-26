Una serata interamente dedicata alla storia della Casa di Riposo EMD Ciapetti, che celebra quest’anno il suo 120esimo anniversario. Venerdì 27 novembre alle 17, al Centro Culturale Cambio, nella sala conferenze 'G. Parlavecchia' si svolgerà un'iniziativa in cui verranno ricostruiti i momenti più significativi che hanno scandito la lunga storia della Casa di Riposo, di cui fu posta la prima pietra nel 1906.

Dopo i saluti di Don Leonardo Tarchi, proposto di Castelfiorentino, e della sindaca Francesca Giannì, interverranno Maria Cristina Passaponti e il Governatore della Misericordia, Andrea Strambi.

L’idea originaria era stata concepita dal proposto Giuseppe Massai, che a quanto sembra era rimasto particolarmente colpito dal suicidio di un anziano. Di qui il proposito di realizzare una casa che fosse in grado di accogliere persone sole e non più adatte al lavoro.

Fu pertanto costituito un Comitato con il compito di costruire un 'Ricovero di mendicità', che iniziò a reperire i mezzi finanziari necessari. Decisivo si rivelò, in quest’opera benefica, il lascito testamentario di Eugenio Ciapetti, il quale era privo di eredi in quanto il figlio Domenico era deceduto in giovane età (non a caso, la sigla “EMD” con cui è intitolata la Casa di Riposo prende il nome dai componenti della famiglia Ciapetti: Eugenio, la moglie Maria, il figlio Domenico).

Nel corso della sua lunga storia, la Casa di Riposo ha subito vari cambiamenti, tra cui quello legato alle conseguenze dell’alluvione del 1966, che costrinse gli anziani ad abbandonare l’edificio e a ripensare tutto il problema della loro sistemazione (per molti anni, infatti, la casa di riposo fu adibita a scuola media) fino al ritorno nella seconda metà degli anni Novanta alla sua funzione grazie alla ristrutturazione e riqualificazione della struttura.

“Questa iniziativa – osserva la sindaca, Francesca Giannì – conclude le celebrazioni del 120 anniversario della fondazione della Casa di Riposo, una storia fatta di impegno, dedizione e sensibilità. Riflettere e confrontarsi, oggi, su cosa possiamo fare come istituzioni per prendersi cura delle persone fragili rappresenta una delle priorità del mio mandato, in cui solidarietà e impegno civico trovano una sintesi virtuosa nell’azione quotidiana svolta da tante associazioni di volontariato, e non solo, di Castelfiorentino, che come Comune siamo impegnati a sostenere utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione affinché vadano a beneficio delle fasce più deboli popolazione”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa