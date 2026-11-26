Il gruppo consiliare di Forza Italia a Fucecchio critica il progetto del parcheggio interrato di via Mario Sbrilli, dopo il via libera dell’amministrazione comunale al nuovo Progetto di fattibilità tecnico-economica da 5,4 milioni di euro, finanziato in gran parte dalla Regione Toscana.

Secondo il capogruppo Simone Testa, l’intervento, che prevede 90 posti auto e una nuova piazza, non risponde alle priorità della città e presenta criticità urbanistiche, ambientali ed economiche. "La realizzazione del parcheggio interrato costituisce un errore irreparabile sotto ogni profilo", sostiene Forza Italia, che contesta anche il rinvio a un successivo stralcio degli ascensori di collegamento con il centro e chiede di valutare una diversa destinazione delle risorse, a partire dall’edilizia residenziale pubblica.

La nota completa

L'Amministrazione comunale tira dritto, incurante della contrarietà manifestata da tanti fucecchiesi, e annuncia con un comunicato di aver dato il via libera al nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per l'intervento di via Mario Sbrilli.

Il progetto prevede un parcheggio interrato con 90 posti auto, cinque postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e una nuova piazza a uso pubblico, per un investimento complessivo di 5,4 milioni di euro, finanziato per la maggior parte dalla Regione Toscana. Il sistema di ascensori per collegare il parcheggio al centro cittadino viene invece rinviato a un successivo stralcio.

Per nostra abitudine, prima di commentare, esaminiamo sempre i documenti ed anche in questo caso effettueremo un’attenta analisi della documentazione progettuale appena disponibile. Tuttavia, la nostra assoluta contrarietà all'opera ci induce fin da ora ad alcune riflessioni, proprio sulla base di quanto dichiarato nel comunicato dell'Amministrazione.

La prima riguarda il parcheggio. Dal comunicato dell'Amministrazione emerge che il nuovo progetto prevede 90 posti auto con cinque postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici, queste ultime già presenti nel precedente progetto. Non conosciamo ancora nel dettaglio le modifiche apportate, ma l’aver mantenuto lo stesso numero di stalli di ricarica denota già l’anacronismo della visione che accompagna l’opera pubblica che si vuole realizzare. Colpisce inoltre che il sistema di ascensori, destinato a collegare il parcheggio con il centro cittadino e a garantirne una migliore accessibilità, venga rinviato a un successivo stralcio. In altri termini l’opera necessiterà di ulteriori stanziamenti ad oggi non quantificati.

La realizzazione di un nuovo parcheggio interrato da 90 posti auto in quell'area non rappresenta una priorità per Fucecchio. Le esigenze della città sono ben altre e un investimento pubblico di questa entità in questa città avrebbe meritato una ben diversa valutazione delle priorità.

Quanto allo spazio cementificato o lastricato che viene definito nuova piazza, siamo di fronte all'ennesima narrazione propagandistica tipica di questa amministrazione comunale. Fucecchio non ha bisogno di un'altra superficie cementificata, né di un'altra piazza da aggiungere a quelle che hanno già subito trasformazioni urbanistiche discutibili. Ha bisogno di alberi e spazi verdi. Non si può continuare a confondere la riqualificazione urbana con la realizzazione di nuove superfici pavimentate e opere in cemento.

Non è questa la rigenerazione urbana di cui Fucecchio ha bisogno. A nostro avviso, si tratta di un intervento che rischia di tradursi in un'ulteriore devastazione urbanistica, inutilmente costosa per la collettività. Di fronte a una disponibilità finanziaria di questa portata, bene avrebbe fatto l'Amministrazione a confrontarsi con la Regione Toscana, che finanzia l'intervento, per verificare la possibilità di una diversa destinazione delle risorse, indirizzandole verso esigenze ben più urgenti, a partire dall'edilizia residenziale pubblica e dal bisogno abitativo di tante famiglie.

C'è poi la questione degli 1,4 milioni di euro destinati alla sicurezza idraulica, attraverso il contributo straordinario della Regione Toscana, giustificato con la necessità di affrontare il rischio idrogeologico. Una circostanza sulla quale chiediamo chiarezza: occorre capire quanto di questo rischio sia preesistente e quanto sia invece legato alle trasformazioni che si intendono realizzare. Perché sarebbe paradossale dover spendere ulteriori risorse pubbliche per affrontare criticità che la stessa opera potrebbe contribuire a determinare o aggravare.

Riteniamo che la realizzazione del parcheggio interrato costituisca un errore irreparabile sotto ogni profilo: urbanistico, ambientale ed economico. Un errore che rischia di lasciare segni duraturi sul contesto urbano, compromettere ulteriormente la qualità dell'ambiente e gravare sulle finanze comunali, anche per le conseguenze e gli oneri che potranno derivare dalla gestione e dalla manutenzione dell'opera.

Come avvenuto in altre occasioni nelle quali scelte urbanistiche sbagliate hanno stravolto contesti che meritavano di essere tutelati con progetti migliori e più rispettosi dell’ambiente e del paesaggio, temiamo che, se il parcheggio interrato verrà realizzato, a pagarne tutte le conseguenze pregiudizievoli non saranno gli amministratori che oggi insistono nel portare avanti il progetto, ma il contesto urbano, l'ambiente e l'intera collettività.

Gruppo consiliare Forza Italia – Fucecchio

Il capogruppo

Simone Testa