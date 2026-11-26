Portare l'eredità culturale, diplomatica e artistica delle donne della dinastia Medici dalla Toscana al cuore dell'Europa, costruendo una rete transnazionale per il turismo rigenerativo e favorendo la parità di genere. È questo l'obiettivo dell'incontro di co-progettazione "Le Vie dei Medici. Le Donne Medici dalla Toscana all'Europa", in programma mercoledì 2 dicembre 2026 (dalle 14:00 alle 18:00 CET) presso la Delegazione della Regione Toscana presso l'UE (Rond-Point Schuman 14, Bruxelles).

Inserito nel programma ufficiale della Settimana europea delle regioni e delle città 2026 "Close to You" ("Regioni forti, Europa forte"), l'appuntamento, promosso dall’Associazione Le Vie dei Medici APS nell’ambito del Progetto regionale “La Toscana delle donne”, con il patrocinio della Regione Toscana, chiama a raccolta istituzioni, enti locali, centri di ricerca e associazioni per candidare i propri territori come tappe ufficiali del futuro itinerario europeo.

Superando il concetto tradizionale di museo racchiuso entro mura fisiche, il Progetto/Rete Le Vie dei Medici – Museo diffuso en plein air, partendo "dal basso", da scambi culturali fra scuole e coinvolgendo nel tempo sempre più istituzioni e associazioni, ha già mappato decine di itinerari medicei in Toscana con sviluppi nazionali e internazionali, promuovendo un modello di turismo rigenerativo. Le figure femminili della dinastia medicea hanno infatti tessuto per secoli profonde relazioni culturali, musicali e politiche in tutto il continente, lasciando tracce preziose in numerosi paesi europei per una narrazione condivisa.

Il progetto supera la logica della commemorazione ‘storico-nostalgica’ e si configura come un modello avanzato di ingegneria culturale e territoriale, fondato su un approccio Place-based e sulla Strategia di Specializzazione Intelligente (S3). L'incontro di Bruxelles rappresenta una tappa fondamentale verso la candidatura a Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa (2027–2028) e la creazione di un consorzio internazionale per partecipare ai programmi di finanziamento diretto dell'Unione Europea, tra cui Europa Creativa, Horizon Europe ed Erasmus+.

«Sul modello toscano, ampliare questa rete dalla Toscana all'Europa significa portare visibilità internazionale e nuova vitalità culturale in Europa anche a luoghi e comunità meno conosciuti, favorendo un Nuovo Rinascimento Europeo e promuovendo attivamente la parità di genere e il superamento degli stereotipi», dichiara la Prof.ssa Patrizia Vezzosi, Presidente dell'Associazione Le Vie dei Medici APS e ideatrice del progetto.

Per dialogare con le scuole e le nuove generazioni, l'iniziativa si avvale inoltre di un primo Avatar Digitale di Isabella de' Medici, che fungerà da testimonial del percorso.

Informazioni:

L'incontro si svolgerà a Bruxelles in presenza e in modalità online.

Per confermare la partecipazione in presenza a Bruxelles il 2 dicembre scrivere a questa email: vezzosi.beniculturali@gmail.com.

Per la partecipazione online, questo è il link per il collegamento: https://conference.ac20.regione.toscana.it/meetstage/ameets/start/99b512ff276e4888

Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto, questo è il sito ufficiale: leviedeimedici.it.