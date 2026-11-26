Un'iniziativa della Regione Toscana per facilitare il confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) su una vicenda che da oltre quindici anni coinvolge decine di famiglie, mettendo a rischio la loro stabilità abitativa ed economica. È quanto chiedono congiuntamente i sindaci di San Miniato, Calcinaia e Montelupo Fiorentino, che lo scorso 24 novembre hanno inviato una lettera al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per sollecitare l'apertura di un confronto istituzionale sulla situazione della cooperativa edilizia Primavera '90, in liquidazione coatta amministrativa dal 2010.

La richiesta è quella di un coordinamento istituzionale guidato dalla Regione Toscana, che possa favorire un'efficace interlocuzione con il Ministero competente, alla cui vigilanza e autorizzazione sono sottoposti i tre commissari liquidatori, coinvolgendo le amministrazioni comunali e i rappresentanti dei cittadini interessati.

La vicenda riguarda famiglie residenti nei tre territori, in particolare a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, a Fornacette, nel comune di Calcinaia, e a Montelupo Fiorentino. Si tratta di cittadini che hanno versato alla cooperativa somme ingenti, in molti casi corrispondenti all'intero valore degli immobili, e che, pur abitando da anni negli alloggi, rimangono esposti al rischio di espropriazione e vendita all'asta delle proprie abitazioni.

La cooperativa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 18 marzo 2010 e, nel dicembre dello stesso anno, il Tribunale di Firenze ne ha dichiarato lo stato di insolvenza. Nonostante le responsabilità accertate in sede penale, le sospensioni delle aste ottenute negli anni e le diverse interlocuzioni istituzionali avviate, la situazione non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Negli ultimi mesi la vicenda è tornata al centro del dibattito nei Consigli comunali dei territori interessati ed è stata oggetto di specifiche interrogazioni parlamentari rivolte al Ministero competente, ad oggi senza risposta.

«Non è accettabile – dichiarano i sindaci di San Miniato, Calcinaia e Montelupo Fiorentino – che famiglie che hanno investito i risparmi di una vita per acquistare una casa e che in molti casi vi abitano da anni continuino a vivere in una condizione di così profonda incertezza. Come amministrazioni comunali abbiamo il dovere di stare accanto ai nostri cittadini e di attivare tutti i livelli istituzionali utili alla loro tutela. Pur non avendo competenze dirette sulla procedura di liquidazione, la Regione Toscana può svolgere un importante ruolo di raccordo istituzionale, facilitando il confronto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cui compete la vigilanza sulla procedura. È in questa prospettiva che abbiamo chiesto un incontro al presidente Giani, affinché si possa avviare un confronto tra tutti i soggetti coinvolti, superare l'attuale situazione di stallo e individuare un percorso condiviso che salvaguardi il diritto all'abitazione delle famiglie».

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