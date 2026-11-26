“Il nuovo Piano sanitario nazionale è una grande opportunità per questo Paese e le Regioni sono pronte a collaborare. Ma per fare una programmazione innovativa e rispondere ai nuovi bisogni di salute servono risorse adeguate: è inutile disegnare nuovi percorsi se non abbiamo gli strumenti, il personale e i finanziamenti necessari per realizzarli”. È il messaggio dell’assessora regionale alla sanità Monia Monni, intervenuta al convegno “Il nuovo Piano sanitario nazionale. Ministero e Regioni a confronto”, nell’ambito del Forum Risk Management di Arezzo.

Nel suo intervento l’assessora ha sottolineato che è necessario costruire “uno strumento concreto, capace di leggere i cambiamenti della società, rispondere ai nuovi bisogni di salute e anticipare quelli che già si intravedono, individuando strategie in grado di garantire sostenibilità al sistema”. In particolare Monni ha sottolineato l’importanza di ridare una maggiore unità del Servizio sanitario nazionale: “Se non ve ne siete accorti, il sistema sanitario nazionale si è rotto: oggi viviamo in una frammentazione in venti sistemi regionali, anche profondamente diversi tra loro. Ogni Regione ha provato a rispondere ai bisogni che emergevano, trovando soluzioni proprie e spesso facendo ricorso alla fantasia, ma in questo modo si sono determinate importanti disuguaglianze territoriali, rischiando di tradire la nostra missione e forse anche il mandato costituzionale. Il nuovo Piano deve essere l’occasione per ricostruire una cornice di maggiore unità e restituire interezza al Servizio sanitario nazionale”.

Per raggiungere questo obiettivo, ha proseguito l’assessora, è necessaria però un’adeguata risposta economico-finanziaria, che, secondo Monni, non è arrivata con l’ultima legge di bilancio. “Con questa Finanziaria non sono stati coperti i nuovi bisogni. Sarebbe inutile fare una programmazione, anche innovativa, senza le risorse per sostenerla”. Monni ha in particolare criticato il bonus anziani: “È una misura che non significa risorse in più per le persone, ma rischia di essere un favore al privato e un’ulteriore sottrazione di risorse al sistema sanitario pubblico. Si tratta inoltre di prestazioni di cui non si comprende nemmeno l’appropriatezza e che rischiano di far lievitare la domanda. Parliamo di 1,6 miliardi sottratti alla sanità pubblica, mentre le Regioni chiedono 8,5 miliardi in più e lo stesso ministro ne chiede 5,5 per mantenere il sistema così com’è, senza assumere una persona in più o aprire un servizio in più”.

Tornando a una visione più generale del Piano, l’assessora ha evidenziato la necessità di adeguare questo strumento a una società profondamente cambiata. “Il sistema sanitario nasce nel 1978, in una società profondamente diversa da quella di oggi. Eravamo più giovani, probabilmente più ricchi, avevamo meno problemi abitativi e relazionali e famiglie più numerose. Oggi siamo più poveri e molto più anziani (la Toscana è la quarta regione più anziana d’Italia) e questo cambia profondamente i bisogni di salute, aumentando la cronicità e rendendo ancora più necessario integrare la dimensione sanitaria con quella sociale”.

“Non possiamo più pensare a una risposta ospedalocentrica e prestazionale. Oggi abbiamo bisogno di accompagnare le persone lungo un percorso di vita più lungo, ma spesso anche più complesso, caratterizzato da comorbilità e da bisogni che richiedono una presa in carico complessiva. Le condizioni sociali, economiche, lavorative e relazionali incidono sulla salute: dobbiamo guardare le persone nella loro interezza”.

Il nuovo modello deve mettere in comunicazione tutte le porte di accesso al sistema, dall’ospedale al territorio, dalle Case della comunità al domicilio. “Qualunque porta attraversi una cittadina o un cittadino, deve essere il sistema a ricostruire il percorso di cura, senza lasciare questa responsabilità alla persona malata o alla sua famiglia. Il pronto soccorso deve tornare a fare pronto soccorso, l’ospedale deve occuparsi delle acuzie, mentre il territorio deve essere in grado di occuparsi di prevenzione e cronicità, portando le risposte più vicino a dove il bisogno nasce”.

In questo quadro, anche la casa deve diventare sempre più parte delle politiche sanitarie. “Le persone con patologie croniche, comprese quelle oncologiche, oggi possono vivere a lungo grazie ai progressi della medicina e devono poter essere curate anche a domicilio. È il sistema sanitario che deve spostarsi e organizzarsi intorno ai loro bisogni”.

Fonte: Regione Toscana