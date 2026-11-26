Maggiore efficacia nel riutilizzo grazie alla collaborazione con la Caritas diocesiana e al nuovo servizio di ritiro gratuito a domicilio on-demand. L’obiettivo è potenziare il riutilizzo diminuendo i rifiuti, implementare la raccolta differenziata e il riciclo del tessile, contrastando così gli abbandoni e migliorando il decoro.

La pratica del riutilizzo è quella che sempre deve avere priorità rispetto anche al riciclo. Per questo l’Amministrazione farà in modo che presto la Caritas diocesiana possa ricevere donazioni di indumenti, calzature e accessori.

È partita e si è conclusa oggi, giovedì 26 novembre, l’operazione di rimozione dei contenitori per la raccolta degli abiti usati presenti sul territorio comunale di Montelupo Fiorentino. L’intervento, effettuato da Plures Alia su richiesta dell’Amministrazione comunale e autorizzata dall’Autorità di Ambito della Toscana centrale, ha interessato complessivamente 17 contenitori. La decisione è stata assunta con l’obiettivo di potenziare il riutilizzo degli indumenti riducendo la produzione di rifiuti, aumentare il riciclo della frazione tessile, migliorare il decoro urbano e contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti che frequentemente si verificavano in prossimità dei contenitori dedicati agli indumenti usati.

Plures Alia ricorda ai cittadini che è possibile conferire abiti, scarpe e tessili usati presso gli Ecocentri, a partire da quello di via di Grottaglie a Montelupo, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì al mattino (7.30-13.30) e il martedì, giovedì e sabato nel pomeriggio (13-19), ma anche nelle strutture dei comuni vicini, come quelle di Empoli e Vinci.

Gli utenti possono inoltre usufruire del servizio gratuito OnDemand, che consente di prenotare il ritiro a domicilio dei tessili usati attraverso la app Aliaestra e il portale web. Una modalità di conferimento che permette ai cittadini di consegnare i materiali senza doversi recare all’Ecocentro. La prenotazione del ritiro OnDemand consente, inoltre, di accumulare “Punti Plures” nell’ambito del programma “Noi Più”, il sistema premiante promosso da Plures che valorizza i comportamenti sostenibili e l’utilizzo dei servizi digitali, offrendo agli utenti la possibilità di ottenere vantaggi e premi.

Mentre nei contenitori stradali era possibile lasciare solo abiti usati, col nuovo servizio OnDemand o all’ecocentro si possono conferire anche biancheria, tendaggi, lenzuola, coperte, scarpe, borse e cinture. Elementi che non costituiranno quindi più rifiuto indifferenziato ma materiale riciclabile presso il Textile Hub di Plures.

Ricordiamo l’importanza di utilizzare esclusivamente i canali autorizzati per il conferimento dei rifiuti tessili, contribuendo così a tutelare il decoro urbano e a favorire il recupero dei materiali raccolti, conformemente alle norme europee che impongono la raccolta differenziata obbligatoria del tessile in tutti gli Stati membri.

Per ulteriori informazioni sul servizio OnDemand e sugli Ecocentri è possibile contattare Plures Alia tramite la app Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

«La presenza di rifiuti abbandonati in prossimità di questi contenitori rappresentava una criticità ricorrente, sulla quale abbiamo ritenuto necessario intervenire. La scelta è stata assunta garantendo comunque ai cittadini modalità alternative, accessibili e gratuite per il corretto conferimento degli indumenti usati. Continueremo a monitorare la situazione sul territorio, nella consapevolezza che la cura degli spazi pubblici passa anche attraverso il senso civico e la responsabilità di ciascuno», dichiara il Sindaco Simone Londi.

«Sul tessile la nostra priorità è diminuire la produzione di rifiuti tessili, spinta da pratiche di mercato deprecabili come il fast fashion, favorire al massimo il riutilizzo in favore delle famiglie con fragilità, e gestire la raccolta nella maniera più ordinata possibile, senza aggravi sul decoro cittadino. Su questo diamo una risposta innovativa con la Caritas diocesiana e il gestore dei rifiuti che ringrazio», dichiara l’Assessore alle politiche ambientali Lorenzo Nesi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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