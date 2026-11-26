Anche quest’anno l’associazione "Territorio in comune" ha voluto ricordare la data del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Una data nata 60 anni fa a livello internazionale per ricordare tre coraggiose sorelle trucidate perché scelsero di vivere in libertà e che l’associazione ha voluto ricordare plasticamente nella Piazza principale della frazione di Ponte a Egola, Spaletti Stellato, predisponendo una gigantesca riproduzione di una scarpa rossa, simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una simbologia ricca di significato che vuole invitare una comunità a ritrovarsi unita e con un unico messaggio "Ponte a Egola dice no alla violenza sulle donne".

Fonte: Associazione Territorio in Comune

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