"Sulla Sp 93 "Certaldese I", l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h e divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore ai 35 quintali, per il restringimento della carreggiata al km 9+092, al ponte sul torrente Virginio in località le Fornacette, nei Comuni di Montespertoli e San Casciano, dal giorno 25 novembre 2026 al 15 aprile 2027, nelle 24 ore. Le limitazioni adottate si rendono indispensabili per effettuare lavori di manutenzione straordinaria al ponte".

Così in una nota Città Metropolitana di Firenze entra nel merito dei lavori che nei prossimi mesi interesseranno il ponte sul torrente Virginio. Dopo i quasi cinque mesi di senso unico alternato, il cronoprogramma prevederà la chiusura del ponte dal 15 aprile al 20 settembre 2027. Sui lavori è intervenuto ieri il Comune di Montespertoli, sottolineando la necessità di intervenire e allo stesso tempo "dieci mesi di disagi annunciati un'ordinanza alla volta" (Qui la notizia).

"Condizioni di degrado significative"

"Il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, istituito oggi in corrispondenza del ponte sul torrente Virginio lungo la Sp 93 in località Fornacette, unitamente alla limitazione di velocità a 30 km/h e al senso unico alternato regolato da impianto semaforico, è una misura di gestione del rischio che la Direzione Viabilità della Città Metropolitana è stata costretta ad adottare con celerità a causa delle condizioni di degrado particolarmente significative che sono state riscontrate nel corso di un sopralluogo della settimana scorsa, effettuato, proprio al fine di dare avvio ai lavori di ristrutturazione, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice".

Lunedì scorso, proseguono da Città Metropolitana "si è poi tenuta una riunione in cui e maturata la convinzione di procedere con l'ordinanza, che l'impresa escutrice attuerà mediante l'allestimento della segnaletica occorrente, delle barriere new jersey per restringere l'imbocco al ponte e dell'impianto semaforico.

Le condizioni di degrado sono riconducibili a fenomeni di deterioramento dei materiali e di danneggiamento degli elementi strutturali, progressivamente evolutisi nel tempo. In particolare, sono state rilevate gravi criticità a carico dei sistemi di precompressione, sia interna sia estetna.

Il quadro di degrado e danneggiamento riscontrato assume particolare rilevanza in considerazione della funzione strutturale dei sistemi di precompressione, la cui compromissione può determinare una significativa riduzione della capacità resistente dell'impalcato e delle riserve di sicurezza dell'opera".

Il cronoprogramma dei lavori

"Le condizioni osservate, destando particolare preoccupazione, hanno reso necessaria l'adozione delle misure cautelative descritte. Il tutto nelle more dei necessari approfondimenti conoscitivi e dell'attuazione dei lavori che la Città metropolitana è in procinto di avviare secondo un programma articolato nelle seguenti fasi principali;

- inizio dei lavori: 10 febbraio 2027;

- chiusura del ponte (dopo 65 gg): 15 aprile 2027;

- riapertura del ponte (dopo altri 155 giorni): 20 settembre 2027;

- ultimazione dei lavori (dopo altri 80 gg): 10 dicembre 2027.

Intervento da 2,5 milioni di euro. "Situazione tale da non consentire deroghe e proroghe, richiedendo collaborazione di tutti"

"Si tratta di un investimento importante sia sotto il profilo della sicurezza stradale che per dimensione economica" aggiungono da Città Metropolitana di Firenze. "L'intervento vale circa 2,5 milioni di euro ed è compreso tra i progetti cosiddetti "bandiera" del mandato della sindaca Metropolitana. L'esecuzione dei lavori comporterà dei disagi agli utenti, ma è indispensabile per la sicurezza degli stessi. Le linee del Tpl e del servizio scuolabus dovranno inevitabilmente subire una deviazione e un allungamento dei propri percorsi, i cui maggiori costi saranno posti a carico di questo importante investimento. La rapidità con cui si sono dovute adottare le misure interdittive ai mezzi pesanti, ivi compresi scuolabus e bus del TPL, probabilmente non ha consentito ai gestori di questi servizi di organizzarsi per tempo, ma la situazione è tale da non consentire né deroghe né proroghe, richiedendo senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti".

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