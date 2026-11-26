Quest’inverno Re.So. Recupero Solidale non organizzerà il tradizionale Mercatino della Solidarietà. Per la prima volta dalla ripresa del 2021, l’appuntamento invernale non si terrà. Il motivo è molto concreto: non ci sono abbastanza merci per allestirlo.

Nato nel 2004, il Mercatino è una parte importante dell’attività di Re.So. perché permette di dare una seconda possibilità a prodotti nuovi e ancora perfettamente utilizzabili che non possono più essere commercializzati. Ma ha anche un’altra funzione fondamentale: trasformare questi beni in sostegno alimentare. La quasi totalità del ricavato torna, infatti, alle Associazioni della rete, sotto forma di buoni alimentari oppure di prodotti acquistati direttamente da Re.So., soprattutto quando tra le merci recuperate mancano alimenti essenziali. Il Mercatino permette così di trasformare un prodotto che rischiava di diventare uno scarto in una risorsa per il territorio.

«Ci dispiace rinunciare al mercatino, ma soprattutto questa assenza ci segnala un problema – spiega Marinella Catagni, presidente di Re.So. –. Stanno arrivando troppo pochi beni extra-alimentari da recuperare. Ci sono sicuramente prodotti che per un’azienda non possono più essere venduti, ma che sono ancora nuovi e utilizzabili. Vorremmo riuscire a intercettarli prima che diventino uno scarto: per noi significa non soltanto evitare uno spreco, ma avere più risorse per sostenere chi ha bisogno».

Da qui l’appello di Re.So. ad aziende, negozi, produttori e magazzini del territorio. Rimanenze di magazzino, invenduti, prodotti fuori assortimento, articoli nuovi con piccoli difetti, imperfezioni o confezioni danneggiate che ne impediscono la vendita, ma non l’utilizzo, possono ancora avere una seconda vita. E poi, per diverse tipologie di cessioni gratuite sono inoltre previste agevolazioni fiscali.

Le aziende che hanno beni da donare o vogliono capire come funziona il recupero possono trovare tutte le informazioni in questa pagina: www.recuperosolidale.org/sei-un-azienda/

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