"Bisognerebbe scrivere alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' e ritrovare il Giani del 2020, che si esprimeva a favore dei termovalorizzatori, diceva che li avrebbe fatti a ogni costo. Certo, non aveva ancora fatto il patto con il Movimento 5 Stelle. In Toscana abbiamo le tariffe Tari tra le più alte d'Italia, perché non si chiude il ciclo dei rifiuti. Giani, Italia Viva/Casa Riformista e i riformisti del Pd sono ostaggio di M5S e Avs, questo è evidente: abbiano il coraggio di votare il 9 dicembre, in aula, il nostro atto di indirizzo, in cui chiediamo di chiudere il ciclo dei rifiuti e di fare i termovalorizzatori". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che insieme al portavoce regionale del partito, Nicola Nascosti, responsabile del Dipartimento Ambiente ed Energia di Fi Toscana, ha fatto il punto sul tema.

"La Toscana si conferma storicamente tra le regioni italiane con una produzione pro capite di rifiuti urbani tra le più alte d'Italia, notevolmente superiore alla media nazionale - premette Nascosti -. Nel 2024, la nostra regione ha prodotto 2,16 milioni di tonnellate di rifiuti annui, una media di 586 kg per abitante, un dato, quest'ultimo, che la colloca al terzo posto dopo Emilia-Romagna e Valle d'Aosta. Secondo i dati ufficiali Ispra (edizione 2026), tra il 2022 e il 2024 la produzione di rifiuti speciali in Toscana ha registrato una crescita costante e superiore alla media nazionale, passando da 9,72 milioni a quasi 11,50 milioni di tonnellate (+18,3% nel triennio) di cui 1.805.000 tonnellate smaltite in discarica. Nel 2024 la Toscana ha generato da sola il 6,7% di tutti i rifiuti speciali italiani (172,05 milioni di tonnellate) e il 36,8% di quelli prodotti nell'intera Italia centrale. Ancora una volta, è evidente che dobbiamo chiudere il ciclo dei rifiuti e fare politiche di prevenzione, sulle quali siamo miseramente indietro, come sulle rinnovabili".

"La Toscana è attualmente lontana dagli obiettivi per la produzione di energie rinnovabili fissati per il 2030. È la terza peggior regione d'Italia - hanno evidenziato Stella e Nascosti -. Alle Regioni sono stati assegnati 4,25 gigawatt di nuova potenza rinnovabile; lo scostamento, per quanto riguarda la Toscana, è di 312 megawatt di ritardo. La legge toscana sulle rinnovabili è una norma ideologica. Il ringraziamento, per quanto ci riguarda, va al presidente Meloni e al ministro Pichetto Fratin, che ha introdotto un elemento che, in questo Paese, era considerato tabu, ovvero la produzione di energia attraverso il nucleare. E meno male che c'è in Italia un governo di centrodestra lungimirante, che ha posto al centro del dibattito sull'energia la questione del nucleare".

Fonte: Forza Italia

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