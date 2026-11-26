Si è tenuto questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per l’Amministrazione comunale di Montelupo Fiorentino era presente l’assessore alla Sicurezza Simone Peruzzi, accompagnato da rappresentanti della Polizia Municipale.

Nel mese di ottobre il sindaco aveva richiesto un incontro a seguito degli episodi che si sono verificati nell’ultimo periodo sul territorio comunale. Nel corso dell’incontro è fatto presente che, grazie alle indagini, sono già stati identificati diversi responsabili. È stata inoltre confermata la disponibilità a prevedere presidi del territorio con pattuglie aggiuntive a quelle di Montelupo.

Parallelamente, l’amministrazione comunale sta lavorando a un progetto organico di potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale

"In un arco temporale relativamente ristretto si sono concentrati vari episodi che ci hanno subito allertato.Il Comune di Montelupo Fiorentino, per fortuna, non è solito registrare una simile frequenza ravvicinata di episodi di questa natura. Come Amministrazione abbiamo sempre ritenuto necessario affrontare il problema in maniera coordinata con tutte le forze dell’ordine e di concerto con la Prefettura. Ringrazio il Prefetto per averci convocato e per quanto concordato nel corso dell’incontro di oggi", afferma il sindaco Simone Londi

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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