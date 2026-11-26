Il 67,8% degli italiani vorrebbe visitare l’Empolese Valdelsa anche solo dopo averne sentito il nome. La reputazione online del territorio, che comprende 11 Comuni della Città Metropolitana di Firenze, supera il 93% di giudizi positivi, mentre il 77% delle presenze turistiche è straniero, con soggiorni medi di 5-6 notti per i visitatori provenienti dai mercati del Nord Europa.

Sono alcuni dei dati emersi dal percorso partecipativo che ha coinvolto pubblici italiani e internazionali attraverso sondaggi, analisi dei flussi turistici e della presenza digitale, workshop con amministrazioni comunali, operatori, associazioni e imprese. Un lavoro che ha portato alla definizione della nuova identità visiva e del brand turistico “Toscana nel Cuore”, in una veste rinnovata.

Il nuovo marchio si fonda sull’immagine di un cuore che racchiude le architetture, il paesaggio e la cultura del territorio, richiamando anche il colore della terracotta. Il nome, “Toscana nel Cuore”, rafforza invece il legame con la regione e accompagnerà la promozione dell’Ambito turistico Empolese Valdelsa e Montalbano sui mercati nazionali e internazionali.

Il progetto coinvolge gli undici Comuni dell’Ambito: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci.

Il rinnovamento nasce dall’esigenza di aggiornare gli strumenti di comunicazione alla luce della legge regionale 61/2024, che ha attribuito alle Comunità di Ambito nuove funzioni di governance e promozione turistica. Il nome resta invariato, mentre cambia il sistema di presentazione, con un’identità grafica coordinata destinata ai canali digitali e ai materiali promozionali.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

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