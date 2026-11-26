Anna Valle e Gianmarco Saurino portano in scena sentimenti, seduzione e manipolazione. Il cartellone della prosa empolese proseguirà mercoledì 16 dicembre con Morte accidentale di un anarchico
Dopo il debutto con “Il medico dei pazzi”, arriva il secondo appuntamento della stagione di prosa empolese. Mercoledì 2 dicembre alle 21 in scena Scandalo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino.
La commedia racconta di sentimenti, seduzione, manipolazione. Laura (Anna Valle) ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compagnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola.
Fino a quando in casa non arriva Andrea (Gianmarco Saurino), un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato, audace. Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffredo. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicinano a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima.
Il cartellone della prosa empolese proseguirà mercoledì 16 dicembre con Morte accidentale di un anarchico, di Dario Fo e Franca Rame con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gallione sarà in scena. Ruoli secondari con Tosca D'Aquino e Serra Yılmaz di Ferzan Ozpetek sarà in scena mercoledì 13 gennaio.
Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri è in programma giovedì 25 febbraio, con un cast di attori e attrici che recitano nell’amatissima soap Un Posto al sole: Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano.
Finale di stagione giovedì 11 marzo con un La Guerra com’è tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada con due straordinari attori: Elio Germano e Teho Teardo.
Gli spettacoli si terranno al Teatro Excelsior di Empoli e avranno inizio alle 21. Prezzi invariati per i biglietti rispetto allo scorso anno: biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.
Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).
Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.
La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.
È vivamente consigliato di telefonare per capire se ci sono biglietti disponibili per lo spettacolo.
Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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