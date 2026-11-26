Dopo il debutto con “Il medico dei pazzi”, arriva il secondo appuntamento della stagione di prosa empolese. Mercoledì 2 dicembre alle 21 in scena Scandalo scritto e diretto da Ivan Cotroneo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino.

La commedia racconta di sentimenti, seduzione, manipolazione. Laura (Anna Valle) ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compagnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola.

Fino a quando in casa non arriva Andrea (Gianmarco Saurino), un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato, audace. Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffredo. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicinano a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima.

Il cartellone della prosa empolese proseguirà mercoledì 16 dicembre con Morte accidentale di un anarchico, di Dario Fo e Franca Rame con Lodo Guenzi e la regia di Giorgio Gallione sarà in scena. Ruoli secondari con Tosca D'Aquino e Serra Yılmaz di Ferzan Ozpetek sarà in scena mercoledì 13 gennaio.

Streghe da marciapiede di Francesco Silvestri è in programma giovedì 25 febbraio, con un cast di attori e attrici che recitano nell’amatissima soap Un Posto al sole: Gina Amarante, Luisa Amatucci, Miriam Candurro, Antonella Prisco e Peppe Romano.

Finale di stagione giovedì 11 marzo con un La Guerra com’è tratto dal libro Una persona alla volta di Gino Strada con due straordinari attori: Elio Germano e Teho Teardo.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Excelsior di Empoli e avranno inizio alle 21. Prezzi invariati per i biglietti rispetto allo scorso anno: biglietto intero € 23 - ridotto € 18; ridotto punti Coop € 10, studenti e under 30 € 8.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di almeno 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per i biglietti).

Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La vendita dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

È vivamente consigliato di telefonare per capire se ci sono biglietti disponibili per lo spettacolo.

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate