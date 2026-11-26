Si avvia alla conclusione la ventesima edizione del Festival della Lettura, promosso dal Comune di Castelfranco di Sotto e dalla Biblioteca Comunale, che dal 19 al 28 novembre ha animato gli spazi culturali di Castelfranco di Sotto e Orentano.

Per la giornata conclusiva di sabato 28 novembre 2026, il programma propone un ricco percorso pensato per tutte le età, articolato in tre momenti a ingresso gratuito dalla mattina fino al grande evento serale:

Ore 10.00 – Saletta Mediateca (Biblioteca Comunale): Incontro con l’autrice Teresa Porcella La giornata si apre con “Buchi baci mani voci” , un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni e alle loro famiglie. Un’occasione di gioco e condivisione in compagnia di storie pensate per cantare, ballare, mimare e sorridere insieme.

La giornata si apre con , un appuntamento dedicato ai bambini dai 4 ai 6 anni e alle loro famiglie. Un’occasione di gioco e condivisione in compagnia di storie pensate per cantare, ballare, mimare e sorridere insieme. Ore 17.00 – Saletta Mediateca (Biblioteca Comunale): Presentazione del libro “La via del Sabi” Nel pomeriggio spazio alla cultura orientale con la presentazione di “La via del Sabi – Sabi no Michi” (Folia), libro fotografico di Andrea Lippi e Luigi Gatti. L’opera mette in dialogo fotografie e ideogrammi giapponesi per esplorare i principi cardine dell’estetica nipponica: la semplicità, l’imperfezione, il rapporto con la natura e il trascorrere del tempo. Nel corso dell’incontro verranno inoltre illustrati alcuni ideogrammi, approfondendone il significato e il valore culturale.

Nel pomeriggio spazio alla cultura orientale con la presentazione di (Folia), libro fotografico di Andrea Lippi e Luigi Gatti. L’opera mette in dialogo fotografie e ideogrammi giapponesi per esplorare i principi cardine dell’estetica nipponica: la semplicità, l’imperfezione, il rapporto con la natura e il trascorrere del tempo. Nel corso dell’incontro verranno inoltre illustrati alcuni ideogrammi, approfondendone il significato e il valore culturale. Ore 21.00 – Teatro della Compagnia: Gran finale con lo spettacolo “Turandot, il gelo e la fiaba”. All’interno del progetto “Omaggio a Giacomo Puccini”, promosso e organizzato dal Comune di Castelfranco di Sotto e dal Centro Studi Arnopolis, l’Associazione APS musicale e teatrale Didasko presenta, sabato 28 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto, “Turandot, il gelo e la fiaba”. Pensato come un intenso dialogo tra teatro di prosa e melodramma, lo spettacolo mette a confronto due capolavori assoluti: la fiaba teatrale originale scritta da Carlo Gozzi nel 1762 e l’immortale opera lirica di Giacomo Puccini. Attraverso la recitazione, la proiezione di immagini storiche e l’esecuzione dal vivo delle più celebri pagine musicali pucciniane, il pubblico sarà accompagnato in un percorso emozionante alla scoperta dell'evoluzione e del fascino senza tempo del mito della principessa Turandot. Sotto la regia di Eleonora Viviani, il palcoscenico vedrà alternarsi un cast d’eccezione: per la parte teatrale saranno in scena Leonardo Magi (nel doppio ruolo di Barach / Calaf), Cristina Antonella Farese (Turandot) e la stessa Eleonora Viviani (Liù / Principessa Adelma); la componente musicale e lirica vedrà invece protagoniste le voci di Simonetta Pucci (Liù) e del soprano Maria Luigia Borsi (Turandot), accompagnate al pianoforte da Linda Raciti, con la cura di audio, luci e immagini affidata a Francesco Bertoncini.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto ai numeri 0571 487260 / 0571 487263 oppure scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.castelfranco.pi

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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