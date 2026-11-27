Una straordinaria avventura preistorica che unisce il grande intrattenimento a importanti messaggi sociali. Il 5 dicembre, il Teatro il momento ospiterà l'attesissimo spettacolo teatrale "DINOSAURI “VIVI”, ideato e presentato dalla compagnia teatrale Dinosaur Show, sotto la direzione del responsabile Flavio Colombaioni.

Lo show promette di stupire grandi e bambini grazie alla presenza sul palco di veri e propri Dinosauri Animatronic, giganti iperrealisti mossi da tecnologie d'avanguardia che interagiranno dal vivo con gli attori. Una vera e propria esperienza immersiva in grado di catapultare gli spettatori indietro nel tempo di milioni di anni.

Ma DINOSAURI “VIVI” non è solo intrattenimento visivo. La forza dello spettacolo risiede nella sua capacità di utilizzare il fascino del mondo preistorico per dialogare con le nuove generazioni su tematiche di stretta attualità. Durante la rappresentazione verranno infatti affrontati due temi cruciali per la crescita dei più giovani: la lotta al bullismo e l'importanza della sostenibilità ambientale attraverso la raccolta differenziata.

Grazie a una narrazione coinvolgente di uno scienziato matto e il paleontologo Alfred a momenti di forte interazione con il pubblico, i bambini potranno comprendere il valore del rispetto reciproco e della cura del nostro pianeta, divertendosi insieme a tutta la famiglia.

Informazioni sullo spettacolo

⦁ Date: 5 dicembre

⦁ Orario spettacoli: Due repliche: alle ore 15:30 e alle 18:00.

PREZZI BIGLIETTI:

⦁ Primo Settore: Intero € 15.00 | Ridotto € 13.00

⦁ Secondo Settore: Intero € 13.00 | Ridotto € 11.00

Prenotazioni

I biglietti possono essere prenotati online tramite la piattaforma ufficiale

all'indirizzo: www.prenotailtuoposto.it

Telefono: Info 3397484193 dalle 10.00/12.30 e 17.00/20.00 FB. dinosaurivivi

Fonte: Ufficio stampa

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