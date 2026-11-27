Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il Museo della Ceramica di Montelupo propone "Mani che raccontano", un laboratorio di manipolazione dell'argilla dedicato alle persone anziane e fragili, ai loro familiari e ai caregiver. L'appuntamento, dalle 16:00 alle 18:00 al MMAB, è inserito nel progetto "Qui e ora, caffè!", l'Alzheimer Caffè ospitato dal museo, e fa parte di CerAmiCAbile, promosso da AiCC - Associazione Italiana Città della Ceramica per avvicinare la ceramica alle persone in condizione di fragilità e favorire partecipazione e inclusione.

Un museo accessibile a tutti

Un museo è chiamato a rendere il proprio patrimonio accessibile a tutti, sotto ogni punto di vista. Per questo il Museo della Ceramica cerca nuovi modi di coinvolgere pubblici diversi, trasformando la visita in un'occasione di incontro, scoperta e condivisione. In questa prospettiva il MMAB ospita "Qui e ora, caffè!", progetto ideato e realizzato dal Consorzio di cooperative Il Borro con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino.

Nato dall'esperienza de Il Borro nei servizi socioassistenziali per le persone anziane e fragili, "Qui e ora, caffè!" offre uno spazio accogliente e inclusivo, pensato non solo per chi vive una condizione di fragilità o ha una diagnosi di demenza, ma anche per i familiari e i caregiver. In un presente spesso segnato dall'isolamento, è un'occasione concreta per ritrovarsi, stare insieme e riscoprire la comunità come luogo di cura e di relazione.

Il laboratorio

A dicembre l'incontro si sposta negli spazi del Museo e si confronta con la materia da cui ha avuto origine il suo patrimonio: l'argilla. Dopo il consueto momento di accoglienza al Bar del MMAB, tra un caffè, qualche biscotto e due chiacchiere, i partecipanti raggiungeranno la sala Animali e Fiori. Qui, guidati da una ceramista professionista, potranno manipolare l'argilla e lasciarsi condurre dalla materia e dalla propria creatività, dando vita a un manufatto personale e irripetibile.

Il tema sarà la casa, il focolare domestico: il luogo in cui trascorriamo gran parte della nostra vita, soprattutto durante l'inverno e le feste natalizie. Anziani e caregiver daranno forma all'idea di casa attraverso oggetti, suggestioni e pensieri personali, realizzando il manufatto insieme in un contesto di creatività e multisensorialità.

"Mani che raccontano" è un invito a riscoprire le mani come strumento di espressione, relazione e comunicazione. A contatto con l'argilla, ogni gesto diventa forma, ogni movimento lascia una traccia, ogni creazione racconta qualcosa di sé. Perché non sempre servono le parole per dire ciò che sentiamo: a volte sono le mani a parlare, dando forma alle emozioni e alla bellezza unica che ciascuno porta con sé.

L'attività è sostenuta dal Consorzio di cooperative Il Borro, da Auser Montelupo e dal Comune di Montelupo Fiorentino, in partnership con la Fondazione Ceramica Montelupo.

INFORMAZIONI

Cosa: CerAmiCAbile – "Mani che raccontano", laboratorio di manipolazione dell'argilla

Per chi: persone anziane e fragili, familiari e caregiver che partecipano al progetto "Qui e ora, caffè!"

Quando: 3 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00

Dove: MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca, Piazza Vittorio Veneto 11, Montelupo Fiorentino

Info: cellulare 349 1263889 · edummab@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

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