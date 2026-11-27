L’Amministrazione Comunale di Certaldo è lieta di invitare tutta la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione di “Natale a Certaldo – La magia del Decameron”, in programma domenica 29 novembre.
L'appuntamento è alle ore 17:30 in Piazza Boccaccio, dove si terrà la tradizionale accensione dell’albero di Natale.
A seguire, la serata proseguirà con il concerto rock natalizio degli Abremachine, per condividere insieme un momento di festa e dare ufficialmente il via alle iniziative del periodo natalizio.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Certaldo
Empoli
Attualità
26 Novembre 2026
'Locale, di Gusto!' e 'Mugello Tradizione e Qualità in Cucina' sono progetti realizzati da Confesercenti Firenze e Camera di Commercio di Firenze, nell’ambito di Vetrina Toscana, il progetto della Regione Toscana [...]
Certaldo
Attualità
26 Novembre 2026
Fare squadra sul territorio per attrarre e sensibilizzare i mercati nazionali e internazionali in ambito turistico ed enogastronomico. È questa la missione con cui l'associazione Terra di Valdelsa ha preso [...]
Certaldo
Attualità
25 Novembre 2026
Certaldo si prepara a vivere un fine settimana di sport, adrenalina e spettacolo con la prima edizione della Winter Christmas Tuscany Urban Cup, in programma sabato 5 e domenica 6 [...]
<< Indietro