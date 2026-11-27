"L’emergenza ungulati all’Isola d’Elba è ormai fuori controllo e la Regione Toscana non può continuare a perdere tempo. Giani nomini subito un commissario straordinario, con poteri e strumenti adeguati per intervenire". E’ quanto dichiara il deputato toscano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi al termine della giornata di incontri all’Elba con Sindaci, amministratori locali, imprenditori e cittadini, accompagnato dal coordinatore regionale toscano di FdI Francesco Michelotti, la consigliera regionale Marcella Amadio e il coordinatore elbano Luigi Lanera.

"Abbiamo raccolto le preoccupazioni di sindaci, amministratori, agricoltori, imprenditori e operatori turistici – spiega Rossi –. Cinghiali e altri ungulati stanno provocando danni alle coltivazioni, alle proprietà e alle attività economiche, oltre a creare problemi per la sicurezza, ai cittadini, la viabilità e la tutela del territorio. Servono interventi immediati e un piano di contenimento mirato, compresi gli abbattimenti necessari".

"Quella dell’Elba è l’ennesima dimostrazione dell’immobilismo di Giani e della sua maggioranza. In campagna elettorale promette soluzioni, ma quando deve affrontare i problemi concreti del territorio si ferma davanti ai veti del campo largo che lo sostiene. Sugli ungulati, come sui lupi e sugli altri predatori, prevalgono ancora una volta ideologia e condizionamenti politici".

"Giani non può nascondersi. Se siamo davanti a un’emergenza, la responsabilità politica è della Regione e del suo presidente. Basta rinvii: nomini il commissario e intervenga. L’Elba non può restare ostaggio dell’immobilismo della Regione Toscana", conclude Fabrizio Rossi.

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