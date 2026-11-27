Città del Teatro piena di studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio comunale per partecipare alle celebrazioni della Festa della Toscana 2026. L’amministrazione comunale di Cascina, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, ha infatti promosso un’importante iniziativa culturale ed educativa rivolta alle nuove generazioni del territorio, con la commemorazione ventennale della scomparsa di Gregory Summers.

La Festa della Toscana commemora una delle pagine più luminose della storia regionale e mondiale: il 30 novembre 1786, giorno in cui il Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, abolì ufficialmente la pena di morte e la tortura, affermando un principio di civiltà, umanità e rispetto dei diritti fondamentali che ancora oggi costituisce il cardine dell’identità toscana.

“L’amministrazione comunale di Cascina è lieta di poter ospitare questa iniziativa regionale e di contribuire alla sua realizzazione – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – La figura di Gregory Summers è diventata nel corso degli anni un simbolo nella ricerca di una moratoria alla pena di morte e della celebrazione dell’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana. Quest’anno peraltro ricadono i 20 anni dalla sepoltura di Greg nel cimitero nuovo di Cascina, per cui ci ritroveremo ancora il 2 dicembre, giorno esatto della sua sepoltura. Ringraziamo l’ufficio di presidenza del consiglio regionale della Toscana per aver inserito questo appuntamento nel calendario della Festa della Toscana”.

Per il Comune di Cascina erano presenti gli assessori Fausto Bosco (istruzione) e Francesca Mori (cultura). “La storia di Gregory Summers – ha sottolineato Bosco – sepolto nel nostro cimitero con l’epitaffio ‘Dal braccio della morte all’abbraccio di Cascina’, rappresenta una testimonianza straordinaria di umanità, solidarietà e difesa dei diritti umani. Ritengo fondamentale che questa memoria non resti confinata al ricordo, ma continui a parlare alle nuove generazioni. Per questo motivo abbiamo scelto di proporre agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del nostro territorio la proiezione di ‘Greg’, il mediometraggio dedicato proprio alla vicenda umana di Gregory Summers e allo straordinario legame costruito col nostro territorio”.

A rappresentare la Regione Toscana c’era Irene Galletti, Segretaria Questora dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e presidente della Commissione Politiche europee e relazioni internazionali.

“La Toscana – ha detto – abolendo la pena di morte nel 1786, ha riconosciuto un principio di diritto che ancora oggi troppi ordinamenti non accettano: oltre due secoli dopo, alcuni ragazzi di una scuola toscana e la loro preside Maria Carmela Carretta hanno dato a quel principio la forma di una lettera a Gregory Summers, un uomo condannato a morte dall’altra parte dell’Atlantico. Ci hanno insegnato che la civiltà non consiste soltanto nelle leggi, ma anche nella capacità delle persone di riconoscere l’umanità anche dove le leggi la negano".

"È qualcosa che ancora oggi va dritta al cuore, a 240 anni dall'abolizione della pena di morte in Toscana - prosegue Galletti - mentre da una parte c'era un'istituzione che aveva deciso che quella vita non meritasse più di continuare, dall'altra c’erano dei ragazzi e la loro docente che, senza pretendere di giudicare o assolvere nessuno, si rivolgevano a quell'uomo per condividere l’ultimo scorcio della sua esistenza. Trovo che il significato più profondo di questa vicenda stia proprio qui: i nostri ragazzi non hanno potuto cambiare la sentenza ma hanno impedito che fosse la sentenza a dire l'ultima parola su Gregory. E il fatto che lui abbia scelto di essere sepolto a Cascina ci racconta qualcosa di ancora più radicale: si può essere condannati a morire in un luogo e aver trovato, altrove, le ragioni per sentirsi ancora parte del mondo”.

Per onorare questa ricorrenza e trasmetterne il valore alle ragazze e ai ragazzi, l’iniziativa ha visto la proiezione del filmato “Greg”, dedicato alla vicenda di Gregory Summers, a cura di Cinema Immagina e diretto dal regista Giuseppe Ferlito. Attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del cinema, l’opera offre uno spunto di riflessione profondo sui temi della legalità, della giustizia, dell’empatia e della dignità della persona, permettendo ai giovani studenti di interrogarsi sull’attualità del messaggio storico lanciato dal Granducato di Toscana del 1786. Al termine della proiezione e del dibattito con il regista, una delegazione di studenti, accompagnata dalle istituzioni, ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba di Gregory Summers.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

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