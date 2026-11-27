Il 2026 si sta configurando come l'anno dello spartiacque per l'ingresso dell'intelligenza artificiale generativa nell'informazione. Ci sono cause milionarie sul diritto d'autore, il traffico web viene drenato dalle modalità "AI mode" dei motori di ricerca e nascono testate interamente automatizzate. In questo quadro, la difesa del pensiero critico e del giornalismo d'inchiesta è diventata un'emergenza civile.

Per affrontare queste trasformazioni, l'Università di Pisa (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e CICo), insieme all'Ordine dei Giornalisti della Toscana e alla Fondazione Ordine dei Giornalisti della Toscana, promuove il convegno lunedì 30 novembre, dalle 15:00, nell'Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza (Via Curtatone e Montanara 15, Pisa).

L'incontro mette in dialogo mondo accademico, professionisti dell'informazione e studenti.

I temi del dibattito

AI Mode e rottura del patto con la rete: le risposte sintetiche integrate (come Google AI Overviews) scoraggiano il clic sulle fonti originali. Su questo la FIEG ha presentato un reclamo ad AGCOM nell'ottobre 2025, ai sensi del Digital Services Act.

Dalla post-verità alla "post-realtà": il 4° Report dell'Osservatorio Digitale dell'OdG segnala la "manipolazione del verosimile".

Testate fantasma: secondo NewsGuard (giugno 2026) esistono 3.800 siti di informazione automatizzati, il 10% dei quali italiani. Nel caso We-news.com, privo di direttore responsabile, il presidente dell'OdG Carlo Bartoli ha presentato un esposto ad AGCOM e al Ministero della Giustizia.

Occupazione e copyright: oltre 175.000 licenziamenti legati all'IA negli USA dal 2023 (più di 17.000 nei media nel solo 2025) e più di 2.300 nelle redazioni USA/UK nella prima metà del 2026 (+34% sul 2025). Sul fronte legale pesa la causa del New York Times contro OpenAI e Microsoft.

Geopolitica e ambiente: il confronto sull'AI Act e l'impatto dei data center su acqua ed energia.

Etica e nuove competenze

Il convegno richiama il ruolo del giornalismo d'inchiesta come "cane da guardia" della democrazia e il Codice deontologico 2024, che ribadisce come l'IA non possa sostituire la responsabilità umana. Richiama anche i moniti di Papa Francesco e dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Sul versante delle opportunità, l'IA può supportare il data journalism, a patto di esercitare la "saggezza del prompt" e di non accettare gli output in modo acritico. Il convegno indica poi la media literacy per la cittadinanza e il giornalista come formatore e garante sociale.

Programma

15:00-15:30 – Apertura dei lavori e saluti istituzionali: Michele Taddei (Odg), Marcello Mancini (Odg), Adriano Fabris (Università di Pisa), Veronica Neri (Università di Pisa)

15:30-17:30 – Tavola rotonda

Moderatrice: Silvia Dadà (Università di Pisa)

Interventi di: Nicola Novelli (Odg), Antonio Nicita (Senato della Repubblica), Daniele Magrini (Odg), Adriano Fabris (Università di Pisa), Veronica Neri (Università di Pisa), Daniella Iannini Lelarge (Università di Pisa), Piero Meucci (Odg )

17:30-17:45 – Domande dal pubblico, chiusura e sintesi finale: Nicola Novelli (Odg), Daniella Iannini Lelarge (Università di Pisa)

18:00 – Fine lavori

L'evento è rivolto a ricercatori, professionisti della comunicazione, giornalisti e studenti. È accreditato presso l'Ordine dei Giornalisti e dà diritto a 5 crediti deontologici per l'obbligo formativo del giornalista.

Comitato scientifico: Prof. Adriano Fabris, Prof.ssa Veronica Neri, Dott.ssa Daniella Iannini Lelarge, Dott. Nicola Novelli.

Comitato organizzativo: Prof.ssa Veronica Neri, Dott.ssa Daniella Iannini Lelarge, Dott. Emanuele Fulvio Perri, OdG della Toscana, Fondazione OdG della Toscana

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