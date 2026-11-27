“Siamo di fronte all'ennesimo tentativo dell'opposizione, che non avendo argomenti, si attacca ai cavilli tecnico-burocratici per impastoiare il lavoro della giunta e della maggioranza”. A dirlo è il sindaco Fabio Mini dopo uno scambio di missive con il consigliere Federico Grossi per conto della minoranza di centrosinistra. Questa volta a finire nel mirino delle contestazioni burocratiche è il Piano Strutturale, lo strumento generale di governo indirizzo urbanistico del territorio, che andrà in consiglio comunale per un ulteriore e cruciale passaggio il prossimo lunedì 30 novembre.

Grossi e colleghi del Pd questa volta hanno minacciato di rivolgersi al prefetto se non posticipiamo la data del consiglio, perché a loro dire il comune non avrebbe consegnato i documenti nei tempi dovuti. “Una menzogna,- dice il sindaco Fabio Mini. I documenti sono stati resi disponibili alla minoranza il 25 novembre alle 12 30 circa. Questo emerge dai tracciati informatici. Noi quindi abbiamo rispetto i tempi sia per quanto riguarda la commissione consiliare, sia per quanto riguarda il consiglio, anzi li abbiamo presentati un giorno prima del termine ultimo.

Questo è l'ennesimo tentativo della minoranza di sinistra di andare a trovare una giustificazione per la loro mancanza di argomenti e per la loro incapacità di fare politica di opposizione. Siccome non si sa fare questo, allora si butta tutto in rissa burocratica, senza considerare che i cittadini attendono delle risposte dagli amministratori comunali, tanto di maggioranza quanto di minoranza. Oppure questo è solo un modo strumentale di Grossi e colleghi di minoranza di rallentarci nello svolgimento delle azioni di governo, senza considerare che così arrecano un danno a tutta la comunità.

Lo capisco – conclude Mini – loro di ciò che hanno iniziato non hanno finito niente, né piscina, né campanile, né piazza Garibaldi, per dirne tre. Noi invece le nostre azioni di governo le iniziamo e le finiamo, anzi finiamo anche quelle che loro hanno lasciato a metà”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

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