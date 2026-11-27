Mentre proseguono le indagini sulla morte di Ionela Miruna Garneata la Toscana e in particolare due comunità, quelle di Ponte Buggianese in provincia di Pistoia dove è avvenuto il delitto e quella di Capannori, in provincia di Lucca dove la giovane vittima era cresciuta, sono sconvolte dall’ennesimo femminicidio. La mattina di giovedì 26 novembre la 23enne è stata trovata senza vita nell’abitazione, a Ponte Buggianese, dove da tempo conviveva con Andrea Nardini, 25 anni. Secondo quanto ricostruito, dopo averla uccisa, è stato lui a chiamare il 112 una volta raggiunta l’autostrada A1, dove si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora, a Barberino di Mugello, lo stesso dove il 3 settembre scorso avvenne il femminicidio di Lorena Isceri.

La ricostruzione. Nell’inchiesta anche la fine della relazione

Le indagini della polizia, coordinata dalla Procura, sono in corso per chiarire i contorni e la dinamica del delitto. Dalle prime ricostruzioni il 25enne avrebbe ucciso la compagna all’interno dell’abitazione, per poi allontanarsi e raggiungere l’autostrada. Da lì avrebbe chiamato il 112, poco dopo le 8.30 di giovedì 16 novembre, dicendo che la fidanzata era morta. Come riportato da La Nazione, avrebbe riferito di un incidente domestico e detto ai soccorsi di andare a casa "prima che la trovino i nonni", che abitano vicino. Qui la 23enne, di origini romene ma in Italia da tanti anni, è stata trovata a terra priva di vita. È stata uccisa probabilmente con un attrezzo da palestra, un manubrio per pesi. Intanto il 25enne, arrivato nei pressi del viadotto sull’A1, ad una distanza di circa 70 km dal comune del pistoiese, dopo aver chiamato il Numero unico di emergenza avrebbe dato fuoco alla sua auto e a sé stesso, per poi gettarsi dal ponte. Gli accertamenti chiariranno se avesse già con sé il liquido infiammabile. Le indagini proseguono da parte delle procure di Pistoia e Firenze. Come riportato da più testate, un punto centrale dell'inchiesta riguarderebbe anche la fine della relazione. I corpi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Intanto gli accertamenti si starebbero svolgendo anche su immagini delle telecamere di videosorveglianza e social: a quanto riferisce la procura, scrive Il Tirreno, al momento i cellulari della 23enne e del 25enne non sarebbero stati ritrovati e sarebbero in corso ricerche anche su account e piattaforme social, per trovare elementi utili alla ricostruzione.

Le comunità nel dolore. Sabato 28 novembre momento di raccoglimento

Ionela Miruna viveva da tempo a Ponte Buggianese ma era originaria di Lammari, nel comune di Capannori. La famiglia era arrivata in Lucchesia nel 2017. Qui la giovane era cresciuta, aveva studiato e aveva anche lavorato in alcuni bar della zona. Sui quotidiani ne viene ricordata la dolcezza, la dedizione al lavoro: descritta come una ragazza tranquilla, semplice e riservata, che si dava da fare e che avrebbe voluto studiare, come riferito da alcuni conoscenti a Il Tirreno. Tutti la ricordano con affetto nella frazione, sconvolta e nel dolore. Il sindaco di Ponte Buggianese Nicola Tesi e l’amministrazione hanno espresso cordoglio: "Di fronte a una tragedia come questa le parole sono inevitabilmente insufficienti" ha detto il sindaco esprimendo vicinanza ai familiari. Il Comune ha annunciato per sabato 28 novembre, alle 20.45 in piazza del Santuario, "un momento di raccoglimento ed alle ore 21.00, in collaborazione con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, si svolgerà una veglia di adorazione e di affidamento al Signore ed alla Madonna del Buon Consiglio".

Lo stesso viadotto del femminicidio di Lorena Isceri. Il padre: "Non può essere coincidenza"

Tantissime le reazioni dalla Toscana in seguito al femminicidio, l’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il luogo dove il giovane si è tolto la vita, il viadotto Lora lungo l'A1, come detto è lo stesso dove meno di due mesi fa è stata uccisa dall’ex fidanzato Lorena Isceri, 45 anni, originaria di Squinzano (Lecce), che da tempo abitava a Firenze. Una ferita aperta, mai rimarginata per le comunità coinvolte e la famiglia: il padre Franco Isceri già lanciò un appello alla politica chiedendo provvedimenti "all'unanimità", affinché tragedie come la morte di Lorena non accadessero più, e unione nella lotta contro la violenza di genere, investimenti su scuole, centri antiviolenza, leggi e strumenti di prevenzione. In seguito alla morte di Ionela Miruna Garneata ai quotidiani ha detto di essere "senza parole", di fronte all’ennesima tragedia, nonostante le iniziative messe in campo, l’impegno, la sensibilizzazione. Sul luogo, ha parlato a Repubblica di "copia-incolla", "non può essere una coincidenza" dice a La Nazione, in riferimento alla terribile ripetizione del gesto. Nel nome di Lorena Isceri è nata un’associazione, per prevenzione e contrasto alla violenza di genere, promossa dalla famiglia e sostenuta da Autostrade, che in memoria della donna ha installato due panchine rosse vicino al viadotto Lora, nelle aree di servizio Aglio Est e Badia Nuova Ovest.

Sindaco Del Chiaro scrive a Valditara: "Introdurre educazione a sentimenti, relazioni, emozioni"

E proprio sull’impegno in contrasto alla violenza, il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro ha scritto al Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per "introdurre l’educazione ai sentimenti, alle relazioni e alle emozioni" nelle scuole. In un post, il primo cittadino riporta il testo della lettera:

"Le scrivo questa lettera l'indomani dell'ennesimo femminicidio, che ha toccato anche la comunità che ho l'onore di guidare.

Con il cuore in mano, quindi, le chiedo di introdurre nelle scuole italiane l'educazione ai sentimenti, alle relazioni e alle emozioni. Viviamo in una società veloce, iperconnessa, e che negli ultimi anni è stata sconvolta da accadimenti significativi come la pandemia e le situazioni di crisi internazionale. Sembra che dell'altro ci sia da aver paura, quando invece sappiamo che l'antidoto alla violenza è la comunità, le relazioni sane, il rispetto degli altri e la condivisione di sogni e progetti.

Di fronte a un quadro così complesso dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a comprendere i propri sentimenti, a esprimerli, a trasformarli in un modo di stare con gli altri fatto di fiducia e di rispetto.

I dati ci dicono che i femminicidi riguardano oggi anche le giovani coppie e i fatti ce lo confermano.

Non possiamo stare fermi davanti a questo, è urgente intervenire.

Il tema della violenza sulle donne non è un problema delle donne. È purtroppo qualcosa che trova radice nella cultura del nostro Paese, dove l’uguaglianza fra uomo e donna è, per molti aspetti, più formale che sostanziale.

La violenza sulle donne è un tema che ci interessa tutti, uomini e donne.

C’è bisogno che la scuola insegni anche come si sta insieme, con gli altri e nella relazione uomo-donna. Ce n'è bisogno perché nel mondo online ci sono realtà che promuovono relazioni insane e sentimenti di avversione: non si può fare finta di nulla, occorre rilanciare la forza dell'amore e della comunità.

Sono convinto che una donna libera, autonoma e che si auto-determina è anche garanzia affinché nella nostra società ci siano famiglie forti, coese, che sanno fare fronte alle difficoltà. Lo scambio alla pari fra uomo e donna, infatti, è un valore straordinario, che dà alla coppia una marcia in più, e che le consente di affrontare gli ostacoli che nella vita capitano.

Non è nella paura, nel possesso, nel tarpare le ali la felicità, né sociale, né del singolo.

È urgente affrontare il tema di che cosa significa essere ‘uomo’, di cosa significa essere ‘donna’, di cosa significa il rispetto, cosa vuol dire ‘avere una relazione sentimentale’.

Chiedo a Lei di rendere obbligatori questi corsi perché è un tema d’interesse nazionale, che richiede fondi ad hoc perché esperti si occupino di svolgere i corsi nelle scuole di tutta Italia.

C’è bisogno di un segnale forte dal Governo perché l’educazione sentimentale e di genere non deve essere presentata come un optional nelle scuole, bensì come una cosa che va fatta. Questo accade da anni in tanti Paesi dell’Unione Europea, in Germania dal 1968, in Danimarca e Finlandia dal 1970, in Francia dal 1998, per fare alcuni esempi.

Come istituzione locale, mi metto a disposizione per collaborare fattivamente a questo percorso, certo che a noi si uniranno tanti primi cittadini e anche le altre Istituzioni del territorio.

La violenza sulle donne – il Femminicidio – oggi ci richiede azioni concrete per fare un cambio culturale.

Non voglio più che le nostre comunità piangano una vittima, vogliamo agire perché non succeda mai più".

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