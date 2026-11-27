La famiglia di Francesca Pinochi, la giornalista empolese scomparsa a 54 anni, ha voluto esprimere attraverso una nota "la più sincera e profonda gratitudine a tutti coloro che, in questi giorni di immenso dolore, hanno voluto manifestare la propria vicinanza per la prematura scomparsa di Francesca".

La famiglia ha voluto ringraziare tutti, da chi ha partecipato alle esequie, a chi "è stato presente con un gesto, una parola, un abbraccio", e a quanti "hanno fatto giungere messaggi di affetto, stima e cordoglio, anche da lontano".

"Il nostro pensiero riconoscente va agli amici di sempre, ai conoscenti, alle persone che hanno condiviso con Francesca momenti di vita e di amicizia, ma anche a coloro che hanno avuto modo di incontrarla e apprezzarla attraverso i rapporti professionali, riconoscendone le qualità umane e professionali.

In queste ore così difficili, ogni testimonianza di affetto ha rappresentato per noi un segno prezioso di vicinanza e conforto. Ci ha commosso scoprire, attraverso le tante parole ricevute e i gesti di partecipazione, quanto Francesca abbia saputo lasciare un segno nelle persone che ha incontrato lungo il suo cammino.

Porteremo con noi questa grande dimostrazione di affetto, custodendola insieme al ricordo di Francesca, che continuerà a vivere nei nostri cuori e in quelli di quanti le hanno voluto bene. A tutti, indistintamente, va il nostro grazie più sincero.

Francesco e Mariela Pinochi

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