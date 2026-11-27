In arrivo sul territorio altopascese un nuovo impianto fotovoltaico a Marginone. Recentemente è stata presentata la procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di dimensioni entro i 2 megawatt, che sarà realizzato come previsto dalla normativa nazionale, in un’area idonea, in zona industriale, lungo la rete ferroviaria in località Fornaci.

Come previsto dai termini di legge, il Comune di Altopascio si vedrà riconosciute le compensazioni ambientali calcolate sul 3 per cento dei ricavi, il massimo possibile della forbice prevista, grazie proprio a un un lavoro in merito dell’amministrazione comunale, generati dalle produzione di energia: in sintesi, complessivamente, nelle casse comunali arriveranno circa 60 mila euro che potranno essere investiti per interventi di miglioramento ambientale a vantaggio di tutta la comunità. Il nuovo impianto, che sorgerà su un’area idonea, ovvero ad almeno 500 metri di distanza da una zona produttiva, segue di poco la realizzazione di altri punti di produzione di energia pulita, come quelli di Badia Pozzeveri e di Bozzo alla Rena.

“La conversione progressiva verso le energie rinnovabili - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore all’ambiente, Daniel Toci - deve procedere, nel pieno rispetto di tutte le normative e del decoro urbano e ambientale. Anche in seguito alla nascita di questo nuovo progetto, stiamo già conducendo tutte le interlocuzioni necessarie con i realizzatori di impianti per la costruzione e l’avvio di nuove comunità energetiche rinnovabili, che rappresentano uno strumento innovativo e moderno per risparmiare e ridurre l’impatto ambientale."

"Accogliamo infine con favore l’approvazione della legge regionale sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, alla quale, su un punto specifico, abbiamo lavorato come amministrazione comunale, grazie anche al Cal e all’Upi: riteniamo importante infatti l’aver inserito nelle fasce di rispetto almeno due istanze che avevamo presentato come Comune di Altopascio. Nello specifico la distanza di almeno 500 metri dalle aree protette, come le Ramsar, che tutela le zone umide, e almeno 500 metri dagli itinerari dell’Atlante dei cammini toscani, che comprende anche la Via Francigena, che passa attraverso il nostro territorio”.

Fonte: Comune di Altopascio - Comunicato Stampa

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