Ottant'anni di teatro, cultura e ricerca spirituale, attraversati mantenendo salda la propria identità e sapendo interpretare i cambiamenti della società. È la storia del Dramma Popolare di San Miniato, il Teatro del Cielo, che Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare, racconta nel volume "Oltre il sipario: il Dramma Popolare parla al mondo di oggi".

Il libro sarà presentato il 3 dicembre alle ore 18 a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che ha sostenuto la pubblicazione. Un'opera che non si limita a ripercorrere una lunga storia, ma ne indaga il significato e soprattutto l'attualità. Nato nell'immediato dopoguerra, il Dramma Popolare ha saputo attraversare profonde trasformazioni sociali e culturali senza perdere la propria missione: parlare al cuore dell'uomo e mettere al centro le grandi domande dell'esistenza.

"Il libro di Marzio Gabbanini non nasce con intento celebrativo, e proprio per questo onora l'anniversario nel modo più degno – sottolinea Giovanni Urti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato –. L'autore colloca l'esperienza samminiatese dentro le trasformazioni del teatro e della società contemporanea e ne fa emergere la sorprendente attualità. Viviamo un tempo di frammentazione, di solitudine e di crisi di senso. Un teatro di ispirazione cristiana ma non confessionale, capace di parlare a credenti e non credenti, ai giovani come agli anziani, risponde a un bisogno vivo e attuale. Per la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato il Dramma Popolare non è soltanto un’iniziativa da sostenere: è parte della nostra stessa storia".

Un'esperienza nata per rispondere a un bisogno profondo di incontro e ricostruzione, come ricorda lo stesso Gabbanini: "Il Dramma Popolare è nato subito dopo la Seconda guerra mondiale da un'esigenza profonda: ritrovare, attraverso il teatro, un'occasione di incontro, di riflessione e di ricerca spirituale in un mondo ferito dalla guerra e bisognoso di ricostruire non soltanto le proprie strutture materiali, ma anche le ragioni dello stare insieme".

Da allora sono cambiati il pubblico, la società e i linguaggi, ma non l'identità del Teatro del Cielo. "Un teatro di ispirazione cristiana, ma non confessionale, capace di rivolgersi a tutti, senza chiedere a nessuno di appartenere a una particolare comunità di fede; un teatro che non pretende di offrire verità precostituite, ma mette in scena le domande fondamentali dell'esistenza".

Una vocazione che si è espressa anche attraverso grandi attori, celebri registi e testi di altissimo profilo, portando a San Miniato alcune delle personalità più importanti del teatro italiano e internazionale e facendo del Dramma Popolare una delle più prestigiose espressioni della drammaturgia dello spirito.

La presentazione sarà aperta dai saluti di Giovanni Urti. Interverranno monsignor Giovanni Paccosi, vescovo di San Miniato, Matteo Squicciarini, assessore alla Cultura, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Silvia Guidi, giornalista de L'Osservatore Romano, dialogherà infine con l'autore Marzio Gabbanini.

Fonte: Ufficio Stampa

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