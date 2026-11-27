Una serata all’insegna della solidarietà e della collaborazione tra club Rotary ha permesso di raccogliere 1.480 euro a sostegno della rete degli empori solidali. L’iniziativa si è svolta giovedì 26 novembre a Villa Sonnino, con un interclub che ha riunito i club dell’Area Toscana 1: Fucecchio-Santa Croce, San Miniato, Empoli ed E-Club Distretto 2071.

La somma raccolta grazie alla generosità dei partecipanti sarà destinata all’acquisto di un automezzo da donare alla rete degli empori solidali, a supporto delle attività di assistenza e distribuzione di beni alle persone in difficoltà.

La serata, condotta dal presidente Iacopo Parente, ha visto la partecipazione di oltre cento ospiti, riuniti attorno a un programma che ha intrecciato gastronomia, cultura e testimonianze imprenditoriali. Al centro della cena il tartufo bianco delle colline sanminiatesi, protagonista delle portate e occasione per approfondire la storia e il valore di una delle eccellenze del territorio.

Il programma ha previsto un excursus storico-letterario sul tartufo curato dalla professoressa Rossana Valenti e un intervento delle imprenditrici Manuela e Gloria Gazzarrini, che hanno raccontato l’esperienza dell’azienda Gazzarrini Tartufi.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, i presidenti dei club coinvolti: Marco Sansoni per Fucecchio-Santa Croce, Luca Prosperi per Empoli e Andrea Giuliani per l’E-Club Distretto 2071. Presenti anche Giovanna Bernardini, assistente del Governatore, e rappresentanti del Rotaract: Sara Nardi, rappresentante distrettuale del Distretto 2071, Jacopo Altini, presidente del Rotaract San Miniato, e Filippo Ferrari, delegato della Zona Montalbano.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate