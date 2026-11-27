Appuntamento per martedì 5 gennaio per i saldi invernali 2027 che avranno una durata di sessanta giorni. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive Leonardo Marras. La delibera applica il Codice del commercio (legge regionale 62/2018), che affida ogni anno alla giunta il compito di fissare l'inizio e la durata delle vendite di fine stagione.

La Toscana segue così l'impegno preso dalle Regioni nella Conferenza dei presidenti del 2011: i saldi invernali cominciano in tutto il Paese lo stesso giorno, cioè il primo giorno feriale prima dell'Epifania. Il 12 novembre scorso il Coordinamento interregionale Sviluppo economico ha confermato questa regola e ha chiesto alle Regioni di approvare i propri calendari.

Una data unica per tutte le Regioni garantisce una concorrenza leale tra i commercianti, anche nelle zone vicine al confine con altre regioni, e dà certezza a chi compra. Per i negozi toscani, in particolare per il commercio di vicinato e i centri commerciali naturali, i saldi restano un appuntamento importante.

Fonte: Regione Toscana

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