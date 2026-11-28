L’Assemblea della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, riunita oggi a Pistoia, nei locali del Centro di coordinamento Area Emergenze delle Misericordie (in via Nazario Sauro 291), ha confermato alla presidenza, a larghissima maggioranza, l’avvocato Alberto Corsinovi, che guida la Federazione fin dalla sua costituzione nel 2009. La Federazione raccoglie tutte le 311 confraternite di Misericordia presenti in Toscana, con oltre 400 sedi operative, 300 mila iscritti, 60 mila dei quali impegnati attivamente, rappresentando così il più grande movimento di volontariato della regione.

“Ringrazio i fratelli e le sorelle – ha detto Corsinovi - per la fiducia che mi hanno rinnovato. Il prossimo mandato dovrà essere concentrato su alcune questioni che il nostro movimento deve affrontare e che mi hanno fatto decidere di rinnovare la mia disponibilità a questo servizio; a partire dalla definizione dell'acquisto di questa sede, data l'opportunità che ci è stata offerta dalle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano, per dare casa a tutti coloro che fanno parte del sistema Misericordie, anche alla luce delle criticità che hanno investito la nostra struttura nazionale.”

“Continueremo poi a portare avanti il confronto con la Regione, perché tenga conto dei bisogni delle nostre associate alla luce delle tante attività che svolgono, a cominciare dall’emergenza sanitaria, e riconosca loro il giusto ristoro per i costi che sostengono. E poi serve un impegno maggiore per la sicurezza dei nostri operatori: benissimo le campagne a difesa dei sanitari, per medici e infermieri, ma paradossalmente i primi che rischiano negli interventi sono proprio i nostri fratelli e sorelle, come dimostrano anche recentissimi episodi di cronaca, e su questo mi pare che fino a oggi, purtroppo, ci sia stata scarsa attenzione da parte della Regione e del Governo.”

“Alla Regione chiediamo anche più coraggio nello sperimentare con noi nuovi modelli operativi, perché da quando si è cominciato il servizio di emergenza in Toscana ormai i modelli si sono evoluti. Quanto avviato in questi giorni in via sperimentale in un territorio sta dando frutti importanti e sono convinto possa essere esportato, a maggior ragione nelle aree che stanno soffrendo di più, quelle periferiche e delle aree interne, dove c'è bisogno di maggior sostegno.”

Nella sua relazione Corsinovi aveva passato stamani in rassegna le tante attività svolte dalle Misericordie: l’impegno sull’emergenza sanitaria con il 118 e i trasporti sanitari; la protezione civile con in particolare gli interventi sugli eventi alluvionali; l’antincendio boschivo; la vicinanza alla popolazione ucraina con invio di aiuti, accoglienza e collaborazione con associazioni e comunità nel paese; le operazioni sanitarie e gli aiuti per Gaza; la prima assistenza ai migranti nei porti toscani; il grande impegno sulla formazione dei volontari; il progetto ASSO di formazione al primo soccorso e per l’educazione affettiva nelle scuole; l’accoglienza dei giovani del servizio civile; le campagne di prevenzione e screening; l’assistenza a grandi eventi e in ambito sportivo; il servizio di pronto intervento sociale, nell’ambito del SEUS; l’estensione della rete di ambulatori e diagnostica per offrire servizi accessibili e vicini ai bisogni delle comunità, in una logica di integrazione con il sistema sanitario pubblico.

L’Assemblea ha visto una forte partecipazione da parte delle Misericordie toscane e dimostrato nei tanti interventi dei delegati grande compattezza e spirito di coesione. Nel corso dei lavori è stato dato mandato a Federazione di portare avanti il percorso per procedere all’acquisto della sede che ospita il Centro di coordinamento Area Emergenze delle Misericordie (oggi in affitto) e dove si è svolta l’Assemblea, insieme ad altri spazi attigui, di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano.

L’assemblea, a cui ha inviato il suo saluto anche il presidente della Confederazione delle Misericordie d’Italia Domenico Giani, ha provveduto anche all’elezione dell’organo di garanzia dei probiviri, mentre sono stati i 12 Coordinamenti zonali (uno per ciascuna delle vecchie Asl) delle Misericordie a designare (due per ogni Coordinamento) i componenti del Direttivo regionale.

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