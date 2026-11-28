In occasione del 60° anniversario dell’alluvione del 1966, il Club per l’UNESCO di Vinci, in collaborazione con il Comune di Vinci, promuove un incontro pubblico dedicato alla memoria di un evento che ha profondamente segnato la storia civile, sociale ed economica della Toscana e, in particolare, del territorio di Vinci e dei comuni limitrofi.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di quanto accaduto, ricordando non soltanto le conseguenze dell’alluvione sulle comunità, sulle attività produttive e sul territorio, ma anche la straordinaria solidarietà che si manifestò in quei momenti e che costituisce ancora oggi un importante patrimonio di valori condivisi.

A sessant'anni da quell'evento, il ricordo diventa occasione di riflessione e approfondimento sul rapporto tra acqua, territorio e comunità, mettendo in relazione la memoria storica con le attuali trasformazioni climatiche e con i rischi legati al verificarsi di fenomeni meteorologici estremi.

L'incontro intende quindi favorire una maggiore consapevolezza sui cambiamenti in atto, sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche e sulla necessità di sviluppare una diffusa cultura della prevenzione, della tutela del territorio e della sicurezza delle comunità.

La ricorrenza rappresenta, inoltre, un'opportunità per trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un momento significativo della nostra storia, trasformandola in uno strumento di conoscenza e responsabilità verso il futuro.

L'incontro si terrà venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 21.15, presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci.

Interverranno il Dr. Francesco Meneguzzo, Commissario del Consorzio LAMMA Toscana, Maurizio Ventavoli, Presidente del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno e l'Ing. Ilaria Nieri, consulente per i Contratti di Fiume del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno.

Modera la serata Nicola Baronti.

L’iniziativa gode del patrocinio degli enti presenti e del Centro per la Ricerca e l'Alta Formazione per la prevenzione del Rischio Idrogeologico, ed è inserito nel calendario ufficiale per il 60° anniversario dell’alluvione.

Fonte: Club per l’UNESCO di Vinci Leonardo Da Vinci

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