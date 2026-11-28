Un cacciatore di 65 anni è rimasto ferito questa mattina, 28 novembre, durante una battuta di caccia a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. L'uomo è scivolato mentre attraversava una zona particolarmente impervia e, nella caduta, ha involontariamente premuto il grilletto del proprio fucile.

Il colpo, esploso con munizioni a pallini, lo ha raggiunto al volto, provocandogli alcune ferite. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

Il sessantacinquenne è stato soccorso e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Siena. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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