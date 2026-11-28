"Ormai la cena di Gala dell'Associazione Avvocati Empoli Valdelsa (AAEV) è come un'udienza, non si può non andarci senza che qualcuno ci sostituisca", è con una battuta che il presidente Matteo Tamburini ha inaugurato ieri, nel bellissimo contesto di Villa Sonnino a San Miniato, l'ottava edizione di un "evento importante del territorio" che quest'anno ha messo al tavolo circa 290 persone, di cui 145 avvocati, per un momento di convivialità, ma anche di condivisione e sinergia rispetto alle sfide e alle battaglie della professione, a partire dalla nuova legge dell'ordinamento forense (ndr, D.Lgs. 25 novembre 2026, n. 216) approvata il caso vuole appena due giorni fa, o la vicenda del ritorno del tribunale a Empoli.

Una sinergia che ha raccolto ai tavoli numerose autorità forensi, giudiziarie e politiche. Tra gli altri, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, Sergio Paparo, diversi magistrati del Tribunale di Firenze, i Sindaci dell'Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa e della zona del Cuoio, oltre a vari onorevoli, deputati, eurodeputati e consiglieri regionali. Fondamentale anche il contributo dei 32 sponsor, cui è stato rivolto un sentito ringraziamento.

Sinergie, sfide e la nuova legge professionale

La serata ha rappresentato un momento significativo di incontro e dialogo, con al centro quella "sinergia" più volte evocata durante la cena tra istituzioni, professioni e il tessuto sociale del territorio.

"L’avvocatura - ha spiegato il presidente Matteo Tamburini - sta passando l'ennesimo momento di cambiamento: è stata approvata la nuova legge professionale e questo sarà l'argomento principale. Siamo stati i primi ad organizzare un ciclo di eventi sul tema grazie all'Ordine degli Avvocati di Firenze per informare e formare i colleghi sulle novità. Una professione che cambia anche per l'avvento dell'AI, che riassume o scrive gli atti, ed è ormai diventato uno strumento fondamentale del nostro lavoro. Ma l'AI non fa rete come facciamo noi, anche con serate come queste, e non lo farà mai. Questi momenti sono importanti per ritrovarsi, confrontarsi e stare insieme, è un'occasione per fare sinergia"

"È motivo di grande soddisfazione vedere crescere questa associazione: ci sono oltre 500 colleghi che hanno in questo territorio il loro studio principale, una realtà importante che è necessario l'Ordine consideri", ha detto il presidente dell'Ordine Avvocati di Firenze, Sergio Paparo, che proprio sulla nuova legge professionale parla di una norma "complicata" che "forse non darà le soluzioni che ci aspettavamo", invitando però il consiglio "a studiarla insieme". L'Ordine ha già programmato 10 giornate di formazione che saranno svolte dopo le elezioni che si terranno dal 25 al 29 gennaio, "e in rispetto alla vostra realtà apriremo anche questa volta un seggio nell'Empolese", conclude Paparo.

Per il senatore Dario Parrini l'Avvocatura "ha una grande importanza sociale perché la qualità della vita è data anche dalla qualità del servizio Giustizia, e su questo territorio l'Avvocatura ha dimostrato di avere grande attitudine a entrare in relazione con Istituzioni, parti sociali e attività di interesse collettivo". Un interesse collettivo che, appunto, necessità di sinergie, confronto e dialogo con le istituzioni. Come ha spiegato il consigliere regionale Alessandro Tomasi il modello generale deve essere "la recente legge sulle rinnovabili che, al di là del merito, ha dietro metodo di concertazione con corpi intermedi e politica".

"Intorno a questa professione ruotano interessi pubblici, dalla qualità del vostro lavoro dipende la quantità di volte che i Comuni riescono a sviluppare un progetto, a difendere le imprese. Le istituzioni hanno il dovere di contribuire a elaborare norme quanto più chiare e lineari possibile", così la consigliera regionale Brenda Barnini.

Tra le sfide dell'avvocatura, così come in tutte le professioni, c'è anche opportunità e al tempo stesso le minacce dell'AI, che secondo il senatore Dario Parrini "è stata capita e sarà affrontata in modo adeguata dall'Avvocatura", anche con il sostegno del parlamento europeo che "ha piena cognizione della necessità di fare interventi legislativi e dare un'impronta continentale alla regolamentazione dell'Avvocatura".

La battaglia sul Tribunale

Come ormai ogni anno la serata è stata anche un'occasione per fare un punto sulla possibilità di vedere il ritorno del Tribunale a Empoli, su cui "non è ancora detta l'ultima parola", spiega Roberto Nannelli, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Firenze e membro dell’associazione per il tribunale a Empoli.

"C'è un disegno di legge che ha finito il suo iter in Commissione Giustizia e potrebbe diventare legge in breve teper revisionare tutte le circoscrizioni", ed è proprio in questo passaggio che per Nannelli vede "forse" una "possibilità" per Empoli, per quanto appaia forse condizionata più dalle capacità politiche del territorio di farsi ascoltare dal Governo, con l'incognita delle elezioni che incombono, che a considerazioni tecniche. "Dovremo lavorare in questo senso - chiude Nannelli - abbiamo fatto un grandissimo lavoro, al momento la palla passa alla politica non è certo nelle nostre mani"

"Non arretriamo di un millimetro sul Tribunale - ha detto Gian Paolo Stefanelli, alla guida dell'AAEV per quattro mandati propri quando chiuse il presidio - perché noi ci ricordiamo bene le promesse fatte in campagna elettorale; erano promesse giuste che parlavano di Giustizia di prossimità e in uno Stato di diritto dove non c'è Giustizia di prossimità si ha una Giustizia monca"

il 25 novembre: un momento di riflessione

A distanza di soli 3 giorni dalla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, e a distanza di poche ore dall'ennesimo femminicidio avvenuto a poche km di distanza, quello della 23enne Ionela Miruna Garneata, non era possibile non affrontare anche il tema delal violenza sulle donne e l'importanza che ha nel contrasto al fenomeno.

"Sette milioni di donne in Italia hanno fatto purtroppo esperienza di violenza - ha spiegato la deputata Simona Bonafé - il parlamento è intervenuto con il reato di femminicidio, ma si può fare di più, non possiamo limitarci a punire. Serve lavorare culturalmente, ma anche su formazione e prevenzione. E questo è anche il lavoro di voi avvocati, insieme alle istituzioni. Questa è una ulteriore sfida davanti alla vostra professione"

Per la deputata Chiara Tenerini è "la violenza economica il primo passo, forse, verso la violenza fisica; si parte spesso dal privare la donna di essere indipendenti economicamente. Il Governo ha rifinanziato il 'Reddito di Libertà', fatto iniziative per l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, la decontribuzione, gli incentivi, i bonus mamme o asili nido. Tutto questo serve a rendere le donne emancipate, libere e indipendenti. Voi rappresentate chi queste libertà cerca di garantirle ogni giorno"

Le Borse di Studio

Sono state assegnate, come di consueto, due borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna a due praticanti, selezionati da un'apposita commissione attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio orale, con al centro della valutazione "le caratteristiche dell'umiltà, che sembra scontato ma non lo è, e della determinazione perché mentre in questa professione molti tendono a 'scappare' è giusto dare un riconoscimento a chi vuol restare". I riconoscimenti sono andati a Cecilia Colesanti e Francesca Cartelli.

Premio alla carriera a Gian Paolo Stefanelli

Infine, il Premio alla carriera, dedicato a Giuliano Lastraioli, è stato conferito quest'anno al 'giovane' Gian Paolo Stefanelli, 47 anni, che ha contribuito fortemente alla crescita di AAEV di cui è stato presidente dal 2017 al 2025, un premio che come si legge nella motivazione "non celebra un traguardo, ma un cammino in piena evoluzione"

"Una carriera non si misura solo negli anni, ma in ciò che si è saputo costruire e donare agli altri: per quattro mandati ha guidato l'AAEV mettendoci tempo, passione e tutto sé stesso, l'ha fatta crescere e ha dato autorevolezza e ne ha fatto una casa comune riconosciuta e stimata, unendo una professione brillante esercitata con rigore e generosità. A soli 47 anni ha già lasciato il segno", così nella motivazione.

"quando sono entrato nell'Associazione - ha detto Stefanelli - stavamo attraversando un momento difficile, era appena stato chiuso il Tribunale e non erano solo passati qualche fascicolo a Firenze, si era disgregata una comunità. Poi come Direttivo abbiamo iniziato ad organizzare qualcosa insieme e fatto cose coinvolgendo tutti. E oggi guardate cosa riusciamo a mettere in piedi. Questa è solo la punta dell'iceberg di tante iniziative, come ad esempio lo sportello di prossimità per persone che non sanno nemmeno di potersi permettere un avvocato, o la battaglia per il Tribunale"

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