A Capanne, frazione del comune di Montopoli in Val d'Arno, c'è un luogo in cui il rito quotidiano della colazione diventa un'occasione di crescita, si chiama 'Colazioni Spaiate', come i colori e le forme delle tazzine con cui viene servito il caffè, ed è il bar gestito dall'associazione 'Famiglie H', presieduta da Marisa Cupelli, nato con un obiettivo preciso: dare spazio ai ragazzi con disabilità intellettiva e permettere loro di misurarsi con un'attività reale, a contatto con il pubblico.

A spiegare la nascita e il funzionamento del locale è la presidente Marisa Cupelli: "L'associazione ha partecipato a un bando con la Regione Toscana e ha avuto l'opportunità di creare 'Colazioni Spaiate'. L'idea nasce per offrire un'attività diversa sul territorio e dare ai ragazzi la possibilità di mettere a frutto le proprie capacità. Si tratta di un bar gestito dall'associazione, ma al suo interno lavorano ragazzi con disabilità intellettiva, così da permettere loro di sperimentare concretamente il mondo del lavoro".

A dare volto e sostanza all'esperienza sono prima di tutto i protagonisti al banco: Alessia Di Pietro, Alberto Borghesi, Virginia Rossi, Claudio Bellofatto e Nico Lecci. È attraverso il loro entusiasmo quotidiano che il bar prende ritmo e calore, tra gesti semplici e attenzione verso chi entra nel locale: "Mi piace fare i caffè, i cappuccini e andare in gita", racconta uno di loro. Un altro aggiunge, "Mi piace fare il caffè, mi piace la musica e mi piace servire le paste".

Accanto ai ragazzi lavorano le figure dell'associazione e delle famiglie che accompagnano ogni passo, come Marisa Cupelli, Antonella Grieco e Katiuscia Montagnani, restituendo il senso di un percorso che coinvolge tutti.

I benefici dell'esperienza si misurano nelle relazioni quotidiane con i ragazzi, nello sviluppo dell'autonomia e in uno scambio umano che arricchisce gli operatori tanto quanto i giovani: "Io li seguo da circa otto mesi - spiega Katiuscia Montagnani, tutor - e ognuno, con la propria diversità e unicità, mi ha dato moltissimo. Cerco di insegnare loro qualcosa, ma alla fine sono sempre loro a regalare qualcosa a noi".

Oltre il bar: le tazzine vintage e il futuro nel mondo del lavoro

L'esperienza dietro il bancone è pensata come una palestra per acquisire sicurezza e competenze spendibili anche all'esterno. A questa filosofia si lega anche la scelta estetica del locale: servire il caffè in tazzine vintage, tutte diverse tra loro, non è una semplice scelta stilistica, ma un modo per incuriosire i clienti e far conoscere l'iniziativa attraverso il passaparola, oltre a richiamare la diversità e l'unicità di ognuno di noi: "Ognuno è diverso, questa è la bellezza", come ricorda Montagnani.

A riassumere sia il senso della formula sia le prospettive future per i ragazzi è Antonella Grieco, barista: "La parola che ripeto sempre è che sono una donna fortunata. Per me, a fine carriera, sarebbe una grande soddisfazione vederli tutti inserirsi altrove, proprio come la nostra Alice che è andata a lavorare fuori. Ognuno è diverso ed è questa la bellezza. Qui a 'Colazioni Spaiate' serviamo il caffè nelle tazzine vintage e intanto la gente ne parla: è tutto lì, è una formula semplice che funziona, perché l'importante è far conoscere ciò che facciamo".

Proprio come quelle tazzine spaiate sul bancone, ogni ragazzo porta con sé una forma unica: quando gli viene dato lo spazio giusto per esprimersi, servire un caffè diventa il primo passo verso l'indipendenza.

Teresa Vitrano

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