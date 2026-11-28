Lunedì 30 novembre il Consiglio regionale celebra la Festa della Toscana, per ricordare il giorno del 1786 in cui il Granduca Pietro Leopoldo promulgò la riforma che abolì la pena di morte, facendo della Toscana il primo Stato al mondo ad adottare questa scelta. Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è La Toscana che si prende cura. Diritti, persone e comunità: focus sui giovani. E la seduta solenne del Consiglio, quest'anno, si svolgerà in un teatro, per incontrare le nuove generazioni e dare voce a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il benessere psicologico ed emotivo dei giovani.

L'appuntamento è per lunedì 30 novembre 2026, alle 10.30, al Cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/r), dove la tradizionale seduta solenne assumerà una veste del tutto nuova, trasformandosi in un'occasione di incontro e ascolto attraverso il linguaggio del teatro.

Protagonista della giornata sarà "Come stai? La domanda a cui rispondo sempre: Bene", progetto teatrale e culturale realizzato da Edoardo Zucchetti in collaborazione con Murmuris, realtà impegnata nella promozione del teatro contemporaneo, con il coinvolgimento del Liceo classico Galileo-Michelangiolo e dell'ITT Marco Polo di Firenze.

Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale, ha dichiarato: "Abbiamo voluto dare alla Festa della Toscana una forma nuova trasformando la tradizionale seduta solenne del Consiglio regionale in un'occasione di incontro con le ragazze e i ragazzi, e scegliendo il teatro come luogo di ascolto, di confronto e di partecipazione. Non volevamo semplicemente parlare dei giovani, ma parlare con loro e, soprattutto, lasciare loro spazio e voce".

Fonte: Ufficio Stampa - Consiglio Regionale

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